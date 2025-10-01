Este miércoles, se disputó la segunda tanda de partidos de la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League 2025-26 que, al margen del duelo estelar entre Barcelona y PSG, tuvo como protagonistas a otros equipos del “Viejo Continente”.

A primera hora, Newcastle abrió la jornada con una goleada por 4-0 en su visita al Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, gracias a los goles de Nick Woltemade (17′), un doblete de Anthony Gordon (43’, 64′) y otro tanto de Harvey Barnes (80′).

Más tarde, Manchester City dio la gran sorpresa al igualar 2-2 como visitante ante AS Mónaco. El equipo de Pep Guardiola estuvo dos veces arriba en el marcador gracias a los goles de Erling Haaland (44′, 15′), pero no pudo sostener su ventaja y dejó escapar la victoria en el epílogo tras un penal convertido por Eric Dier (90′).

El otro cuadro inglés que sí cumplió su tarea fue Arsenal, que derrotó por 2-0 a Olympiacos en el Emirates Stadium por medio de las anotaciones de Gabriel Martinelli (12’) y Bukayo Saka (90+2′).

Además, Borussia Dortmund goleó como local por 4-1 a Athletic de Bilbao y Napoli hizo lo propio al vencer por 2-1 a Sporting de Lisboa. En tanto, Villarreal y Juventus firmaron un vibrante empate 2-2 en el Estadio de la Cerámica.

Revisa los resultados de este miércoles 1 de octubre en la Champions League