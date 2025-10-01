;

VIDEOS. Arsenal cumple su tarea y el City se enreda en Mónaco: el resumen de la jornada en la Champions League

Newcastle, Borussia Dortmund y Napoli se sumaron a los festejos en la segunda jornada de la fase de liga del torneo europeo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este miércoles, se disputó la segunda tanda de partidos de la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League 2025-26 que, al margen del duelo estelar entre Barcelona y PSG, tuvo como protagonistas a otros equipos del “Viejo Continente”.

A primera hora, Newcastle abrió la jornada con una goleada por 4-0 en su visita al Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, gracias a los goles de Nick Woltemade (17′), un doblete de Anthony Gordon (43’, 64′) y otro tanto de Harvey Barnes (80′).

Revisa también:

ADN

Más tarde, Manchester City dio la gran sorpresa al igualar 2-2 como visitante ante AS Mónaco. El equipo de Pep Guardiola estuvo dos veces arriba en el marcador gracias a los goles de Erling Haaland (44′, 15′), pero no pudo sostener su ventaja y dejó escapar la victoria en el epílogo tras un penal convertido por Eric Dier (90′).

El otro cuadro inglés que sí cumplió su tarea fue Arsenal, que derrotó por 2-0 a Olympiacos en el Emirates Stadium por medio de las anotaciones de Gabriel Martinelli (12’) y Bukayo Saka (90+2′).

Además, Borussia Dortmund goleó como local por 4-1 a Athletic de Bilbao y Napoli hizo lo propio al vencer por 2-1 a Sporting de Lisboa. En tanto, Villarreal y Juventus firmaron un vibrante empate 2-2 en el Estadio de la Cerámica.

Revisa los resultados de este miércoles 1 de octubre en la Champions League

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad