La U obliga a Colo Colo a cancelar otro amistoso: ya son tres duelos negados a los albos en el receso mundialista

El receso del Campeonato Nacional por la realización del Mundial Sub 20 dejó a los equipos de la Primera División en jaque, por lo que agendar amistosos se volvió una opción de gran valor para todos.

Colo Colo es uno de los clubes que más duelos de preparación ha planificado, pero también al que más le han cancelado compromisos.

Primero fueron los choques ante Deportes Temuco y Ñublense en el sur del país, que no pudieron concretarse, ambos con la intención de jugarse el sábado 11 de octubre. Ante estos portazos, Blanco y Negro optó por quedarse en Santiago y apareció la opción de Palestino, pero finalmente tampoco podrá llevarse a cabo.

Según información de ADN Deportes, el partido amistoso contra los “árabes” tampoco se jugará, ya que la ANFP programó el duelo de los “baisanos” ante la Universidad de Chile para el lunes 13 de octubre, lo que hace imposible que compitan en La Cisterna el fin de semana anterior.

De todas maneras, Colo Colo seguirá buscando opciones para medirse ante otro club ese sábado, ya que la intención de Fernando Ortiz es llegar con el equipo aceitado para enfrentar a Coquimbo Unido el 19 de octubre.