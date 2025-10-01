;

AUDIO. Amnistía Internacional e investigación por desaparición de Julia Chuñil: “Es preocupante que el Ministerio Público esté ocultando la información”

Tras casi un año de desaparición, la organización exige un análisis exhaustivo y la aplicación de convenios internacionales.

Martín Neut

Francisca Carvajal

Amnistía Internacional e investigación por desaparición de Julia Chuñil

Amnistía Internacional e investigación por desaparición de Julia Chuñil

06:44

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A casi un año de la desaparición de Julia Chuñil, dirigente social y defensora ambientalista mapuche, Amnistía Internacional criticó la investigación fiscal, denunciando falta de transparencia y lentitud en el proceso.

Ayer martes 30 de septiembre, surgió la información de la existencia de un audio, sacado de una escucha telefónica al empresario Juan Carlos Morstadt, donde asegura que a Julia “la quemaron”.

Revisa también:

ADN

Rodrigo Bustos, abogado de la organización, afirmó a Radio ADN que “resulta preocupante que efectivamente desde el Ministerio Público se esté ocultando parte de la información a intervinientes que son querellantes y son hijos de Julia Chuñil”.

Señaló que, pese a no tener acceso a la carpeta investigativa, la organización monitorea el caso dada su relevancia en la región.

No se han profundizado líneas de investigación

Bustos destacó que, por tratarse de una mujer indígena y defensora de derechos humanos, la investigación debe ajustarse a normativas internacionales como la Convención de Belém do Pará, el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.

“La investigación tiene que ser exhaustiva, seria, independiente, oportuna y considerar todas y cada una de las líneas lógicas de investigación”, insistió, subrayando que debe responderse la pregunta de “qué ocurrió y dónde está Julia Chuñil”.

La familia ha denunciado además que no se han profundizado líneas de investigación que involucran posibles conflictos con empresarios, mientras que medidas intrusivas contra sus familiares han aumentado la preocupación por la falta de celeridad del Ministerio Público.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad