El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A casi un año de la desaparición de Julia Chuñil, dirigente social y defensora ambientalista mapuche, Amnistía Internacional criticó la investigación fiscal, denunciando falta de transparencia y lentitud en el proceso.

Ayer martes 30 de septiembre, surgió la información de la existencia de un audio, sacado de una escucha telefónica al empresario Juan Carlos Morstadt, donde asegura que a Julia “la quemaron”.

Rodrigo Bustos, abogado de la organización, afirmó a Radio ADN que “resulta preocupante que efectivamente desde el Ministerio Público se esté ocultando parte de la información a intervinientes que son querellantes y son hijos de Julia Chuñil”.

Señaló que, pese a no tener acceso a la carpeta investigativa, la organización monitorea el caso dada su relevancia en la región.

No se han profundizado líneas de investigación

Bustos destacó que, por tratarse de una mujer indígena y defensora de derechos humanos, la investigación debe ajustarse a normativas internacionales como la Convención de Belém do Pará, el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.

“La investigación tiene que ser exhaustiva, seria, independiente, oportuna y considerar todas y cada una de las líneas lógicas de investigación”, insistió, subrayando que debe responderse la pregunta de “qué ocurrió y dónde está Julia Chuñil”.

La familia ha denunciado además que no se han profundizado líneas de investigación que involucran posibles conflictos con empresarios, mientras que medidas intrusivas contra sus familiares han aumentado la preocupación por la falta de celeridad del Ministerio Público.