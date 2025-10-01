El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Protestas por desaparición de Julia Chuñil generan incidentes y cierre temporal de estación Santa Lucía

Una manifestación en apoyo a la activista mapuche desaparecida Julia Chuñil se desarrolló este miércoles en las faldas del cerro Santa Lucía, en Santiago.

Se dice que existe un audio de una escucha telefónica al empresario Juan Carlos Morstadt, donde asegura que a Julia “la quemaron”.

La protesta, que se extendió por más de tres horas, derivó en incidentes cuando un grupo de encapuchados levantó barricadas y lanzó objetos en plena Alameda.

Ante la situación, Metro de Santiago suspendió momentáneamente el funcionamiento de la estación Santa Lucía de la Línea 1, medida que ya fue revertida con el restablecimiento del servicio.

El tránsito también se vio interrumpido por los desórdenes, con desvíos hacia Manuel Rodríguez en dirección oriente y por Vicuña Mackenna al poniente.

Carabineros mantiene despliegue en el sector para controlar los enfrentamientos y resguardar la seguridad de los usuarios del transporte público.