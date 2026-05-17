PNL califica como “falta de coraje” postura del presidente Kast sobre indultos tras fallecimiento de Alfonso Podlech

Un fuerte cruce de declaraciones entre el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Ejecutivo marcó la jornada de este viernes tras confirmarse la muerte de Alfonso Podlech (90). El exfiscal militar se encontraba cumpliendo una sentencia por el secuestro calificado de Jaime Eltit en la cárcel Colina 1, recinto donde falleció tras años de intentos fallidos por parte de su defensa para obtener beneficios carcelarios.

El deceso ocurre apenas semanas después de que la Corte de Apelaciones de Santiago desestimara una solicitud para que el abogado cumpliera su pena bajo arresto domiciliario total. Dicha resolución judicial fue respaldada por la administración del Presidente José Antonio Kast, lo que generó un profundo malestar en las filas libertarias, donde milita el abogado defensor de Podlech, Maximiliano Murath.

Reacciones de la directiva libertaria

El presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, calificó la postura oficialista como una muestra de “falta de coraje”. A través de sus canales oficiales, el parlamentario sostuvo que la negativa de entregar un indulto humanitario a una persona en estado de salud terminal refleja una deficiente disposición para actuar según lo que consideró “moralmente correcto”.

En la misma línea, el secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa, advirtió que mantener en prisión a un interno de 90 años con pérdida de conciencia y múltiples patologías representa un agravio al sistema penal chileno. Según Urzúa, el Estado debe aplicar criterios de dignidad mínima y respetar tratados internacionales sobre el adulto mayor, argumentando que la paz social requiere decisiones políticas que trasciendan la rigidez del sistema.

La controversia por los indultos

El conflicto escaló hacia las promesas de campaña de la actual administración. Urzúa tildó de “poco feliz” la reciente aclaración del Presidente Kast sobre no haber prometido indultos generalizados para internos de Punta Peuco. El dirigente libertario retrucó señalando que, si bien no hubo un compromiso de liberar a todos, tampoco existía una promesa de negarle beneficios humanitarios a quienes presentan condiciones de salud críticas.

Para el PNL, el fallecimiento de Podlech en el recinto penitenciario de Colina es un precedente negativo que afecta la proyección de paz en el país. Insistieron en que el liderazgo de derecha debe tomar determinaciones complejas para asegurar que todos los ciudadanos sean juzgados bajo parámetros que consideren situaciones de vulnerabilidad extrema y edad avanzada.