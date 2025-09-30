“Decisión mutua por razones ajenas”: Karla Constant se separa de Andrés Vilaseca y comparte detalles del proceso

De regreso en Chile, Karla Constant habló abiertamente sobre el término de su relación con Andrés Vilaseca, con quien compartió más de diez años de vida y es padre de su hijo menor de nueve años.

La conductora de Canal 13 llegó a Santiago la noche del domingo luego de culminar las grabaciones del reality Mundos Opuestos 3, producción realizada en Lima, Perú. Con este retorno finalizó un periodo de dos años marcado por constantes viajes entre la capital peruana y la chilena.

Consultada por LUN sobre si la distancia influyó en la ruptura, fue enfática: “No, para nada. Mis viajes y mi trabajo están lejos de ser un problema en lo que fue nuestra relación”.

Sobre los motivos, la comunicadora detalló: “Fue de mutuo acuerdo y fue una decisión que tomamos súper a conciencia como dos personas adultas. El tema de los viajes no tuvo nada que ver".

“Nosotros tomamos esta decisión en enero de este año, ya estamos en octubre, además fue una decisión superprocesada, masticada, con todos los bemoles que, por supuesto, esto tiene. Fue una decisión mutua por razones ajenas a mi trabajo. Nada que ver con eso”, añadió.

“Yo creo que cuando dos personas toman una decisión a conciencia, por supuesto que son decisiones dolorosas y tristes para todos, pero cuando tomas la decisión bien pensada y con cariño, todo resulta mejor”, añadió.

Finalmente, remarcó que el vínculo familiar permanece: “Eso nunca se acaba, por lo menos desde mi punto de vista. Han sido bastantes meses donde hemos seguido procesando bien, y todo bien. Estoy muy tranquila“.

“Yo creo que lo principal, y por eso puedo hablar también supersegura y puedo contestar, porque estoy muy tranquila y sé que él también, porque fue de mutuo acuerdo. Todo funcionó a la perfección y la experiencia laboral, fantástica, superbuena”, concluyó.