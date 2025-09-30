;

“Decisión mutua por razones ajenas”: Karla Constant se separa de Andrés Vilaseca y comparte detalles del proceso

La animadora del reality “Mundos Opuestos 3″ decidió abrirse sobre su situación sentimental y aclarar cómo se gestó este quiebre amoroso.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

De regreso en Chile, Karla Constant habló abiertamente sobre el término de su relación con Andrés Vilaseca, con quien compartió más de diez años de vida y es padre de su hijo menor de nueve años.

La conductora de Canal 13 llegó a Santiago la noche del domingo luego de culminar las grabaciones del reality Mundos Opuestos 3, producción realizada en Lima, Perú. Con este retorno finalizó un periodo de dos años marcado por constantes viajes entre la capital peruana y la chilena.

Consultada por LUN sobre si la distancia influyó en la ruptura, fue enfática: “No, para nada. Mis viajes y mi trabajo están lejos de ser un problema en lo que fue nuestra relación”.

Revisa también:

ADN

Sobre los motivos, la comunicadora detalló: “Fue de mutuo acuerdo y fue una decisión que tomamos súper a conciencia como dos personas adultas. El tema de los viajes no tuvo nada que ver".

Nosotros tomamos esta decisión en enero de este año, ya estamos en octubre, además fue una decisión superprocesada, masticada, con todos los bemoles que, por supuesto, esto tiene. Fue una decisión mutua por razones ajenas a mi trabajo. Nada que ver con eso”, añadió.

“Yo creo que cuando dos personas toman una decisión a conciencia, por supuesto que son decisiones dolorosas y tristes para todos, pero cuando tomas la decisión bien pensada y con cariño, todo resulta mejor”, añadió.

Finalmente, remarcó que el vínculo familiar permanece: “Eso nunca se acaba, por lo menos desde mi punto de vista. Han sido bastantes meses donde hemos seguido procesando bien, y todo bien. Estoy muy tranquila“.

“Yo creo que lo principal, y por eso puedo hablar también supersegura y puedo contestar, porque estoy muy tranquila y sé que él también, porque fue de mutuo acuerdo. Todo funcionó a la perfección y la experiencia laboral, fantástica, superbuena”, concluyó.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad