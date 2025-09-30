Exclusivo registro muestra el momento en que Jorge Valdivia se habría encontrado con una de sus denunciantes: así fue el tenso momento

Jorge Valdivia protagoniza un nuevo episodio judicial, luego de que una de sus denunciantes acusara que el futbolista incumplió la medida cautelar de no acercársele y la amenazó violentamente en un evento donde ambos coincidieron.

La víctima, según el relato exclusivo de T13, pidió a la justicia la revisión de estas medidas a la justicia, tras relatar que el Mago la habría amedrentado en una feria del barrio París y Londres el pasado 13 de septiembre.

“Estando en completo conocimiento que me encontraba en el lugar, me percaté de forma bastante sorpresiva de la aparición de Jorge, quien ya no se encontraba en compañía de Maite Orsini, observándome de manera muy desafiante, encontrándose prácticamente frente a mi rostro, lo cual me dejó totalmente paralizada y con bastante temor, comenzando a gritar de forma muy agresiva y prepotente ‘esta es la hueona... esta es la hueona...’”, contó.

Un hecho del que T13 además mostró un exclusivo registro, donde se observa a Valdivia caminando por el lugar y deteniéndose en un instante mientras observa a alguien.

Un instante donde habría emitido los supuestos epítetos, según el relato de la mujer que lo denunció por abuso sexual en octubre del año pasado, y que ahora podrían llevarlo nuevamente a prisión preventiva, tras desacatar la prohibición de acercarse a la víctima.

