FOTOS. Increíble historia de amor: la pareja de “Protagonistas de la Fama” que sigue unida tras 20 años y hoy vive en España

A pesar de que han pasado más de 20 años desde que terminó el reality de Canal 13, ambos nunca separaron sus caminos.

Alejandro Basulto

Canal 13

Canal 13

A diferencia de muchas relaciones nacidas en realities, la historia de Catalina Bono y Francisco Möller ha perdurado con los años.

Ambos se conocieron en Protagonistas de la Fama (2003), el recordado programa de Canal 13, y desde entonces no se han separado.

En 2010 contrajeron matrimonio y hoy, más de dos décadas después de aquel encierro televisivo, siguen juntos y felices. Actualmente, residen en España, país al que se trasladaron hace una década por motivos laborales.

Revisa también:

ADN

Lejos de las cámaras, hoy además son tan activos en las redes sociales. Especialmente, Francisco Möller, quien no acostumbra a compartir su vida personal a través de publicaciones y fotografías.

Aun así, en más de una ocasión, la cantante ha expresado por medio de fotografías y escritos su amor por su marido, demostrando que a pesar del pasar de los años, la pasión y el romance que mostraron en el reality de Canal 13 siguen más que vivos.

El exitoso paso Catalina Bono en Protagonistas de la Fama

Vale recordar que Protagonistas de la Fama reunió a 14 jóvenes aspirantes a la actuación. Catalina Bono se convirtió en la gran ganadora junto a Álvaro Ballero, obteniendo como premio un contrato para participar en una teleserie de Canal 13 y un automóvil.

Tras su victoria, la artista firmó con Warner Music y grabó un álbum producido por Ángel Parra Orrego, del grupo Los Tres. Su mayor éxito musical fue Si Pudiera, además de interpretar el tema central de Protagonistas de la Música.

En 2004 sumó apariciones en las producciones Hippie y Quiero (si tú quieres).

