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VIDEO. Caos en Montmeló: violento accidente de Álex Márquez fuerza la bandera roja en Cataluña por el Moto GP

La carrera por la máxima categoría del deporte sobre dos ruedas estuvo marcada por colisiones, pero el caso del español generó gran preocupación.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Gold & Goose Photography

La undécima cita del campeonato de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Cataluña debía ser una fiesta total, sin embargo se transformó en un escenario de alta tensión.

La intensa batalla por el triunfo en el trazado catalán terminó en un aparatoso accidente múltiple que tuvo como principal afectado al español Álex Márquez, cuyo impactante vuelo encendió las alarmas y obligó a detener la competencia por completo.

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El incidente se desencadenó en el giro 12 de la prueba, cuando Márquez, al mando de la Ducati del Gresini Racing, presionaba intensamente al segundo clasificado, Pedro Acosta.

Al ingresar a una de las rectas cortas del circuito, la KTM de Acosta pareció sufrir una repentina pérdida de potencia debido a un fallo técnico.

Sin margen de maniobra a esa velocidad, el menor de los hermanos Márquez impactó de lleno la rueda posterior de su rival.

El choque catapultó al piloto de Gresini, quien salió despedido por los aires antes de impactar fuertemente contra el pavimento, mientras su motocicleta se desintegraba en una sucesión de giros sobre la zona de escape.

Ante la violencia de la caída y la presencia de restos en la pista, los comisarios desplegaron de inmediato la bandera roja para permitir el ingreso de las asistencias médicas.

Daños colaterales y tensión en el paddock

La colisión provocó un efecto dominó que perjudicó a otros competidores en la trazada. Fabio Di Giannantonio se fue al suelo tras encontrarse con un neumático suelto en mitad del asfalto.

En tanto, Raúl Fernández recibió el impacto de un fragmento de la moto destruida. Pese al susto, ambos pudieron salir de la situación sin lesiones de consideración.

Mientras se vivía el complejo momento, la angustia era evidente en el garaje de Gresini Racing. Roser Alenta, madre del piloto herido, se trasladó con urgencia a las dependencias médicas del circuito.

Aunque los primeros chequeos determinaron que Álex nunca perdió el conocimiento, el personal médico optó por trasladarlo a un recinto hospitalario para efectuar exámenes de mayor complejidad y descartar lesiones internas.

Por su parte, Acosta se vio forzado al abandono definitivo debido a un pinchazo provocado por el mismo impacto.

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Getty images / JOSE JORDAN

El Gran Premio de Cataluña no dio tregua a las asistencias tras el reinicio de la carrera en la vuelta 13. Apenas se apagó el semáforo para la segunda largada, la primera variante del circuito fue testigo de un nuevo enganche.

Johann Zarco perdió el control de su LCR Honda y arrastró en su caída al campeón del mundo, Francesco Bagnaia, forzando una nueva interrupción inmediata de la prueba.

La escudería satélite de Honda reaccionó con rapidez a través de sus canales oficiales para emitir un comunicado de calma ante la incertidumbre generalizada.

“Johann Zarco está en el centro médico, no se encuentra en estado crítico. A la espera de más pruebas e información específica, les informaremos cuando tengamos más datos“, indicaron.

El desenlace de la accidentada jornada dominical quedó en manos de Fabio Di Giannantonio. Tras una notable recuperación en la tercera salida del día, el piloto italiano logró sobrepasar a Pedro Acosta a falta de solo tres giros para el final de la carrera.

Así, se adjudicó una trabajada victoria en el circuito de Montmeló, en una jornada donde la seguridad de los pilotos volvió a quedar bajo la lupa de la organización.

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