Pobladores amenazan a periodista de Radio ADN durante desalojo de toma Calicheros en Quilpué

Mientras el comunicador informaba del proceso, uno de los habitantes del terreno le advirtió que le lanzaría piedras.

Juan Castillo

10:40

En medio de los trabajos que se realizarán para el desalojo de toma Calicheros en Quilpué, algunos pobladores amenazaron a periodista de Radio ADN.

Mientras el comunicador informaba sobre este proceso de demolición de viviendas, uno de los habitantes del terreno le advirtió que le lanzaría piedras si se mantenía en el lugar.

De hecho, en la toma se instalaron unos letreros en contra de los medios de comunicación.

Cabe recordar que durante la mañana de este martes, se iniciará oficialmente el proceso de desalojo en los terrenos pertenecientes a la familia Correa Uribe, donde un 30% de los habitantes ya hizo abandono de la zona.

Por lo mismo, hay un amplio despliegue de Carabineros, con más 20 vehículos policiales apostados en el lugar, entre radiopatrullas, carros lanzaaguas, furgones, entre otros.

Son cerca de 130 familias las que deberán abandonar los terrenos que eran de propiedad del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en 2020 por un sicario encargado por Renato López, el mismo que había sido denunciado por la ocupación ilegal del terreno.

