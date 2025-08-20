;

Contraloría da la razón a familia Correa y ordena al Estado desalojar terreno de empresario asesinado en Quilpué

“La Seremi reconoce que no es la familia la que debe desalojar las construcciones ilegales, sino el Estado”, dijo la defensa de la familia.

Cristóbal Álvarez

Gonzalo Pérez

Contraloría da la razón a familia Correa y ordena al Estado desalojar terreno de empresario asesinado en Quilpué

Contraloría da la razón a familia Correa y ordena al Estado desalojar terreno de empresario asesinado en Quilpué

02:10

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante este lunes, la alcaldesa de Quilpué y la representante legal de la familia de Alejandro Correa, Janet Bruna, se reunieron con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, para exigir que el Serviu de Valparaíso ejecute la orden vigente de desalojo y demolición en el terreno tomado que pertenecía al empresario asesinado en 2020.

La abogada Bruna valoró que el Ministerio de Vivienda reconociera que no es la familia la responsable de llevar adelante el procedimiento. “Por fin, la Seremi reconoce que no es la familia la que debe desalojar las construcciones ilegales, sino el Estado”, detalló.

“Hemos tenido desde 2021 declaraciones y órdenes de papel que esperamos se concreten. Ojalá se fije una fecha específica antes de las elecciones, si es que existe voluntad política”, señaló.

Revisa también:

ADN

En tanto, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, explicó que “lo que nosotros estamos llamados es a demoler y vamos a realizarlo. Ya notificamos la demolición, notificamos a los ocupantes, trabajamos junto al Serviu para el proyecto y con otros servicios para aquello”.

Estamos en lo mandatado por el ministro: avanzar en la demolición y hacer todas las coordinaciones necesarias”, afirmó.

Según la autoridad, los recursos para la obra ya están en trámite y ascienden a cerca de 88 millones de pesos. Estos fondos serán parte de un contrato con una empresa encargada de la demolición, cuyo proceso administrativo aún se encuentra en etapa de definición.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad