Desalojo de toma Calicheros en Quilpué se realizará hoy: amplio despliegue de Carabineros

Durante la mañana de este martes, se iniciará oficialmente el proceso de desalojo de la toma Calicheros en Quilpué, donde cerca de 130 familias deberán abandonar los terrenos pertenecientes a la familia Correa Uribe.

El pasado lunes, servicios sociales de la Delegación Provincial de Marga Marga, junto al municipio y migraciones de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron al lugar para corroborar y cerciorarse de la situación migratoria de las personas que viven en este lugar.

Por ello, al menos 130 familias deberán abandonar los terrenos que eran de propiedad del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en 2020 por un sicario encargado por Renato López, el mismo que había sido denunciado por la ocupación ilegal del terreno.

A esta hora, hay un amplio despliegue de Carabineros, con más 20 vehículos policiales apostados en el lugar, entre radiopatrullas, carros lanzaaguas, furgones, entre otros.

Cabe consignar que desde el fin de semana, varios pobladores comenzaron a desarmar sus viviendas, sin embargo, otro puñado de personas ha decidido no salir del lugar.

Por lo mismo, las autoridades advirtieron que si hay personas que se nieguen a dejar los terrenos “Carabineros va a actuar”.