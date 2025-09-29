;

Autoridades confirman demolición de casas en toma de Quilpué y advierten: “Si hay resistencia, Carabineros va a actuar”

Por su parte, algunos pobladores han manifestado su negativa a dejar el terreno perteneciente a la familia Correa Uribe.

Juan Castillo

02:49

Desde las 10:00 horas de este lunes, los servicios sociales de la Delegación Provincial de Marga Marga, junto al municipio y migraciones de la Policía de Investigaciones (PDI), llegaron hasta la toma Calicheros en Quilpué para dar inicio al proceso de demolición de las más de cien casas emplazadas en este lugar.

Desde el fin de semana, varios pobladores comenzaron a desarmar sus viviendas, sin embargo, otro puñado de personas ha decidido no salir del lugar.

Así lo dio a conocer Yasmín Durán, vocera de los pobladores. “Siempre quisimos llegar a un acuerdo con ellos, a una conversación, pero ellos nunca quisieron hablar con nosotros. Entonces resulta que todo esto se ha hecho de una forma muy torcida, muy extraña”, declaró.

“Yo no me voy a mover de aquí. Tenemos una orden de protección que está vigente. Yo no me voy a mover de mi casa porque aquí no hay una orden de desalojo. Aquí hay una orden de demolición y sobre 43 casas. Entonces, ¿por qué me tengo que mover de mi casa?“, cuestionó.

En ese sentido, se confirmó que este martes comenzará la demolición de las viviendas, mientras que el delegado provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, señaló que sí o sí todas las familias serán desalojadas.

No hay ninguna persona por sobre la ley. Cuando tenemos una situación como la que estamos viviendo ahora, donde hay un fallo judicial tal como usted dice, nosotros tenemos que acabarlo. Y por lo mismo, las personas que se nieguen, y dependiendo de cuál sea la condición de esa resistencia, es que Carabineros va a actuar”, advirtió

De todas formas, hay un grupo de personas que hace un mea culpa de lo que ha significado para ellos vivir en estas condiciones. Así lo explica Sandra, quien ha estado desde el principio en esta toma.

“Yo llevo más de dos años acá en la toma, sacrificándome mucho, pensando en que podríamos en algún momento comprar, pero sin agua, sin baño, sin luz”, aseveró.

“Es muy difícil vivir en una toma, es algo que no se lo doy a nadie. Aquí hay gente que empezó a sacar sus casas hace cuatro días, y desgraciadamente yo siento que esto fue muy, pero muy mal organizado”, dijo.

El cronograma indica que a eso de las 08:00 a.m. de este martes llegarán las máquinas contratadas por el Minvu para comenzar cerca de las 09:00 a.m. con los trabajos de demolición de las viviendas que aún queden en pie.

