VIDEO. Paraguay y Corea del Sur no se hacen daño y reparten puntos en el Grupo B del Mundial Sub 20 de Chile 2025

El duelo que terminó 0-0 se disputó en el Estadio Elías Figueroa.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Hector Vivas - FIFA

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos interesantes partidos que dejan mucho para analizar.

Ya se comenzó a disputar la segunda fecha del torneo, donde Paraguay se enfrentó a Corea del Sur en el Estadio Elías Figueroa en el marco del Grupo B.

Hay que recordar que los sudamericanos venían de una victoria ante Panamá, mientras que los asiáticos cayeron ante Ucrania.

En el mano a mano no pudieron sacarse ventajas y empataron 0-0 a pesar de que los surcoreanos estuvieron con superioridad numérica durante toda la segunda mitad.

Sin goles en el desarrollo del encuentro, la principal incidencia fue una tarjeta roja a Enso González en los descuentos (45+3′) por pegarle una patada desde el piso y por detrás a Hyeon-oh Kim en una reacción violenta y desproporcionada.

El árbitro había desestimado la expulsión, pero desde el banco coreano acudieron a la tarjeta verde para solicitar una revisión y aplicar roja directa. La apreciación fue reafirmada y los paraguayos quedaron con 10 de cara a un cerrado segundo tiempo.

De esta manera, Paraguay queda segundo del grupo con 4 puntos, los mismos que Ucrania (1º). En tanto, Corea del Sur queda último con una sola unidad.

