VIDEOS. Ucrania no permite sorpresas y venció a Corea del Sur en el primer partido del Mundial Su 20

Con dos rápidos goles, los europeos sumaron sus primeros tres puntos en el Grupo B.

Gonzalo Miranda

Ucrania superó a Corea del Sur en Valparaíso

Ucrania superó a Corea del Sur en Valparaíso

Este sábado por la tarde, arrancó oficialmente la acción del Mundial Sub 20 en nuestro país, y por cosa de minutos, el primer encuentro se disputó en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

En él, Ucrania derrotó a Corea del Sur en solo tres minutos para sumar sus primeras unidades en el Grupo B que comparten con Panamá y Paraguay.

Gennady Synchuk (13′) y el espigado Oleksandr Pyshchur (16′) marcaron los dos rápidos goles con que los europeos sumaron su primera alegría en el torneo. El descuento de Kim Myeong-Jun (79′) solo le puso emoción a los minutos finales.

De esta manera, Ucrania ya tiene tres puntos en el Grupo B, mientras Corea del Sur se queda sin nada. Más tarde, Paraguay y Panamá se verán las caras en el mismo recinto deportivo para cerrar la acción del primer día en la zona.

Los goles de Ucrania sobre Corea del Sur

