Ucrania no permite sorpresas y venció a Corea del Sur en el primer partido del Mundial Su 20
Con dos rápidos goles, los europeos sumaron sus primeros tres puntos en el Grupo B.
Este sábado por la tarde, arrancó oficialmente la acción del Mundial Sub 20 en nuestro país, y por cosa de minutos, el primer encuentro se disputó en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
En él, Ucrania derrotó a Corea del Sur en solo tres minutos para sumar sus primeras unidades en el Grupo B que comparten con Panamá y Paraguay.
Gennady Synchuk (13′) y el espigado Oleksandr Pyshchur (16′) marcaron los dos rápidos goles con que los europeos sumaron su primera alegría en el torneo. El descuento de Kim Myeong-Jun (79′) solo le puso emoción a los minutos finales.
De esta manera, Ucrania ya tiene tres puntos en el Grupo B, mientras Corea del Sur se queda sin nada. Más tarde, Paraguay y Panamá se verán las caras en el mismo recinto deportivo para cerrar la acción del primer día en la zona.