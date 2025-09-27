Este sábado por la tarde, arrancó oficialmente la acción del Mundial Sub 20 en nuestro país, y por cosa de minutos, el primer encuentro se disputó en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

En él, Ucrania derrotó a Corea del Sur en solo tres minutos para sumar sus primeras unidades en el Grupo B que comparten con Panamá y Paraguay.

Gennady Synchuk (13′) y el espigado Oleksandr Pyshchur (16′) marcaron los dos rápidos goles con que los europeos sumaron su primera alegría en el torneo. El descuento de Kim Myeong-Jun (79′) solo le puso emoción a los minutos finales.

De esta manera, Ucrania ya tiene tres puntos en el Grupo B, mientras Corea del Sur se queda sin nada. Más tarde, Paraguay y Panamá se verán las caras en el mismo recinto deportivo para cerrar la acción del primer día en la zona.

Los goles de Ucrania sobre Corea del Sur

¡GOOOOL DE UCRANIA! 🇺🇦



A través de una buena definición, Gennady Synchuk anotó EL PRIMER GOL DEL TORNEO ante Corea del Sur por el #MundialSub20EnDSPORTS



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ ⚽ EN VIVO por DSPORTS 🔝 Contrata ▶ https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/6S95CXKx44 — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡GOOOOL DE UCRANIA! 🇺🇦



Oleksandr Pyshchur anotó de cabeza el 2-0 ante Corea del Sur por el #MundialSub20EnDSPORTS



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ ⚽ EN VIVO por DSPORTS 🔝 Contrata ▶ https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/jVXmoAQkRB — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025