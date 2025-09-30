;

VIDEO. Hinchas de Independiente se manifestaron afuera de la sede del club por polémica decisión de su presidente

El “Rojo” sigue sumando problemas a su catastrófico 2025.

Javier Catalán

Hinchas de Independiente se manifestaron afuera de la sede del club por polémica decisión de su presidente

Desde que se cruzaron con la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no hay días tranquilos para Independiente de Avellaneda.

Este martes, sus hinchas volvieron a manifestarse frente a la sede del club, en esta ocasión por una polémica decisión de su presidente, Néstor Grindetti.

Según información de TyC Sports, el mandamás del “Rojo” impulsó el cambio del sponsor de la indumentaria del equipo, pasando de Puma a Atomik, un hecho que no gustó para nada.

La principal razón del enojo de los hinchas de Independiente nace del atentado contra la identidad del club, que ha estado ligado a la marca deportiva por más de 15 años y ya forma parte de la cultura de la institución.

Tal fue el grado de la polémica, que el “Rey de Copas” se vio obligado a emitir un comunicado en el que explicaron que el acuerdo aún no está firmado, aunque la propuesta de Atomik sí está más cerca de concretarse.

