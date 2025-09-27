VIDEOS. En guerra de goles: Paraguay lo da vuelta ante Panamá y comienza con una victoria el Mundial Sub 20
Los ‘guaraníes’ comenzaron abajo en el marcado en Valparaíso, pero lo terminaron ganando sobre los centroamericanos.
Continuando con la acción sabatina del Mundial Sub 20 en nuestro país, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso se disputó el segundo encuentro del Grupo B entre Paraguay y Panamá.
En el primer tiempo, fueron los centroamericanos quienes sorprendieron de entrada. Martín Krug (5′) abrió el marcador y sorprendió a los ‘guaraníes’ que encontraron el empate justo antes del descanso gracias al tanto de Alexandro Maidana (42′).
Ya en el complemento, la guerra entre ambos continuó. Enso González (62) lo dio vuelta para los sudamericanos, pero Giovany Herbert (76′) hizo que los centroamericanos no bajaran los brazos para conseguir el 2-2.
Sin embargo, en la última jugada del partido, Tiago Caballero (90′+4) dejó los tres puntos para los ‘guaraníes’.
Con ello, Paraguay sumó tres puntos y encabeza el Grupo B junto a Ucrania, mientras que Panamá se queda sin unidades junto a Corea del Sur.