Continuando con la acción sabatina del Mundial Sub 20 en nuestro país, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso se disputó el segundo encuentro del Grupo B entre Paraguay y Panamá.

En el primer tiempo, fueron los centroamericanos quienes sorprendieron de entrada. Martín Krug (5′) abrió el marcador y sorprendió a los ‘guaraníes’ que encontraron el empate justo antes del descanso gracias al tanto de Alexandro Maidana (42′).

Ya en el complemento, la guerra entre ambos continuó. Enso González (62) lo dio vuelta para los sudamericanos, pero Giovany Herbert (76′) hizo que los centroamericanos no bajaran los brazos para conseguir el 2-2.

Sin embargo, en la última jugada del partido, Tiago Caballero (90′+4) dejó los tres puntos para los ‘guaraníes’.

Con ello, Paraguay sumó tres puntos y encabeza el Grupo B junto a Ucrania, mientras que Panamá se queda sin unidades junto a Corea del Sur.

Los goles del partido

¡PANAMÁ GOLPEÓ PRIMERO!



Tras un córner, Martin Krug llegó desde atrás y puso el 1-0 ante Paraguay por el #MundialSub20EnDSPORTS.



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ ⚽ EN VIVO por DSPORTS 🔝 Contrata ▶ https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/AYcycH9B3k — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡ALEXANDRO MAIDANA IGUALÓ LAS ACCIONES!



El zaguero aprovechó un rebote en el área y con un zurdazo puso el 1-1 ante Panamá por el #MundialSub20EnDSPORTS.



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ ⚽ EN VIVO por DSPORTS 🔝 Contrata ▶ https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/2FMbSzW0Wn — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡GOLAZO DE ENSO GONZÁLEZ Y PARAGUAY TOMÓ VENTAJA!



El atacante recibió un centro y con un remate acrobático puso el 2-1 ante Panamá por el #MundialSub20EnDSPORTS.



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ ⚽ EN VIVO por DSPORTS 🔝 Contrata ▶ https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/nLj3jBqsC6 — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025

¡CONTRAATAQUE LETAL DE PANAMÁ PARA IGUALARLO!



Giovany Herbert quedó mano a mano ante Facundo Insfran y puso el 2-2 ante Panamá por el #MundialSub20EnDSPORTS.



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ ⚽ EN VIVO por DSPORTS 🔝 Contrata ▶ https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/iVUrDQ8Pld — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025