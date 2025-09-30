NBA: Golden State Warriors da un golpe en el mercado y consigue un fichaje que está dando mucho de qué hablar

Cada vez falta menos para que comience la temporada 2025-26 de la NBA y los equipos, junto a los jugadores, se preparan de la mejor forma posible para pelear por los títulos.

Bajo este escenario, que suele verse alterado por noticias en torno al mercado, durante las últimas horas salió a la luz información que remeció a la liga.

Y es que Golden State Warriors dio un gran golpe al cerrar un fichaje que está dando de qué hablar y que genera algo aún más especial en Stephen Curry.

Los de la bahía contrataron a uno de los jugadores más destacados de la temporada anterior, siendo el máximo anotador de triples, superando incluso al propio ‘SC’.

Se trata nada más y nada menos que de Seth Curry, hermano del ‘Chef’ y que viene de liderar la competencia en lanzamientos desde el perímetro con un 45.6% de efectividad durante 2024-25.

Fue la semana pasada cuando te contamos sobre este movimiento que ya venía cocinándose a fuego lento y que hoy finalmente es tratado como noticia certera.

El gran anuncio, confirmado por diversos medios especializados, era un secreto a voces debido a la situación de Seth, quien terminó su vínculo con Charlotte Hornets y podía llegar como agente libre.

“El base agente libre Seth Curry ha firmado un contrato de un año con los Golden State Warriors, según informaron fuentes a ESPN”, publicó Shams Charania.

Su incorporación no solo suma un tirador letal al equipo, sino que también abre la expectativa de ver a los hermanos Curry compartir vestuario y cancha en una de las franquicias más exitosas de los últimos tiempos.