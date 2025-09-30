1.200 corredores de 31 nacionalidades disputaron la undécima edición del Ultra Paine

Con el comienzo de la primavera, en la comuna de Torres del Paine, región de Magallanes, se desarrolló la undécima edición del Ultra Paine.

Uno de los clásicos internacionales del trail running reunió a más de 1.200 corredores, de 31 nacionalidades y de todas las regiones de Chile.

En la máxima distancia del evento, los 50 kilómetros, el peruano Remigio Huaman fue el vencedor luego de 4 horas y 23 minutos. “El paisaje es increíble. En Perú tenemos montañas a tres o cuatro mil metros de altura, pero aquí es distinto. Vine a disfrutar y nos tocó un clima muy agradable. El próximo año espero volver junto a uno de mis hijos, que está comenzando en el trail”, explicó tras ganar el título.

En tanto, en las damas, la nacional Katherine Cañete se impuso con un tiempo de 5 horas y 31 minutos: “Había participado en los 21K y 35K, y me faltaba esta distancia. Logré el primer lugar en todas, así que no pudo pedir más. Estoy súper feliz y la ruta fue súper linda”, comentó.

En los 35 kilómetros, los ganadores fueron el coyhaiquino Cristobal Collipal (3 horas y 15 minutos) y la argentina María Paula Galindez (3 horas y 30 minutos).

Un compatriota de esta última, Ezequiel Pauluzak, se quedó con los 21 kilómetros luego de 1 hora y 44 minutos, mientras que Sofía Cofré (2 horas y 7 minutos) ganó la categoría femenina.

Willy Llanos (1 hora y 5 minutos) y Claudia Gómez (1 hora y 16 minutos) festejaron en los 14 kilómetros, mientras que Felipe Espinosa (23 minutos y 45 segundos) y Elsa Vera (28 minutos y 47 segundos) fueron los triunfadores de los 5 kilómetros.