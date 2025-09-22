;

NBA: Golden State Warriors espera concretar el llamativo fichaje de un jugador que supera a Stephen Curry en los triples

El eventual movimiento mantiene “una gran expectativa en toda la liga”.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Anadolu

Cada vez falta menos para que comience la temporada 2025-26 de la NBA y los diferentes equipos buscan la forma de reforzarse y mejorar para luchar por el anillo.

Sin lugar a dudas, cada transferencia o un simple rumor de movimiento genera altas expectativas entre los fanáticos, sobre todo cuando hay grandes nombres involucrados.

Bajo este escenario, durante las últimas horas se dio a conocer que Golden state Warriors estaría planificando el fichaje de una gran estrella.

Se trata de un jugador determinante, con dominio en aspectos claves del juego y estadísticas en lanzamientos triples que incluso han llegado a superar a Stephen Curry.

Revisa también:

ADN

Hablamos nada más y nada menos que de Seth Curry, hermano del Nº30 de La Bahía y que viene de liderar la competencia en triples con un 45.6% de efectividad durante 2024-25.

Según el periodista Marc Stein, “hay una gran expectativa en toda la liga ahora que los Warriors también ficharán a Seth Curry”, lo que además agrandaría el legado Curry en la franquicia.

Además de Seth, Golden State está en proceso de fichar a Al Horford, De’Anthony Melton y Gary Payton II. Este movimiento busca fortalecer el equipo con experiencia y versatilidad, especialmente en defensa y liderazgo en el vestuario.

Se anticipa que los veteranos del equipo, incluidos Stephen Curry y Jimmy Butler, se reúnan para un mini torneo antes del inicio oficial del campamento de entrenamiento el 30 de septiembre. De ahí en adelante comenzará a escribirse la historia del club de cara a un nuevo año.

Con estos refuerzos, los Warriors buscan consolidar su plantilla y mantener su competitividad en la conferencia Oeste, apostando por la experiencia y la efectividad en el tiro de tres puntos.

ADN

Getty Images / David Jensen

Contenido patrocinado

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad