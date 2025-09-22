NBA: Golden State Warriors espera concretar el llamativo fichaje de un jugador que supera a Stephen Curry en los triples

Cada vez falta menos para que comience la temporada 2025-26 de la NBA y los diferentes equipos buscan la forma de reforzarse y mejorar para luchar por el anillo.

Sin lugar a dudas, cada transferencia o un simple rumor de movimiento genera altas expectativas entre los fanáticos, sobre todo cuando hay grandes nombres involucrados.

Bajo este escenario, durante las últimas horas se dio a conocer que Golden state Warriors estaría planificando el fichaje de una gran estrella.

Se trata de un jugador determinante, con dominio en aspectos claves del juego y estadísticas en lanzamientos triples que incluso han llegado a superar a Stephen Curry.

Hablamos nada más y nada menos que de Seth Curry, hermano del Nº30 de La Bahía y que viene de liderar la competencia en triples con un 45.6% de efectividad durante 2024-25.

Según el periodista Marc Stein, “hay una gran expectativa en toda la liga ahora que los Warriors también ficharán a Seth Curry”, lo que además agrandaría el legado Curry en la franquicia.

Además de Seth, Golden State está en proceso de fichar a Al Horford, De’Anthony Melton y Gary Payton II. Este movimiento busca fortalecer el equipo con experiencia y versatilidad, especialmente en defensa y liderazgo en el vestuario.

Se anticipa que los veteranos del equipo, incluidos Stephen Curry y Jimmy Butler, se reúnan para un mini torneo antes del inicio oficial del campamento de entrenamiento el 30 de septiembre. De ahí en adelante comenzará a escribirse la historia del club de cara a un nuevo año.

Con estos refuerzos, los Warriors buscan consolidar su plantilla y mantener su competitividad en la conferencia Oeste, apostando por la experiencia y la efectividad en el tiro de tres puntos.