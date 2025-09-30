“No es normal”: el aspecto que inquieta a Nicolás Córdova tras la derrota con Japón / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Nicolás Córdova analizó la clara derrota de la selección chilena sub 20 a manos de Japón en el Mundial juvenil.

“Son muy certeros. Sabíamos que iba a ser complejo, son rápidos en las transiciones. El partido estuvo, en general, donde pasamos a tener el balón, pero con menos profundidad. Fue un partido bien parejo. Hubo varias contras con el 1-0, pero fue un buen partido de ambos”, planteó, apuntando a la falta de finiquito.

“Faltó meterla, esto se gana con goles. No hay otra receta. No estuvimos certeros, jugadores que generalmente convierten no lo hicieron y ante eso poco se puede hacer. El equipo demostró un gran orden, que independiente de ir abajo fueron adelante”, enfatizó el DT, descartando que hiciesen falta otros nombres en la nómina para buscar variantes en ataque.

“A la hora de hacer la lista, es lo mejor que tenemos”, dijo, cuestionando la serie de penales cometidos por el equipo en apenas dos partidos. “Seguro, es mucho, no es normal tantos penales”, recalcó.

La misión Egipto

Aunque ya el choque del viernes asoma como una final por mantenerse en el Mundial, Nicolás Córdova pidió calma.

“Es un partido de fútbol que tenemos que salir a tratar de ganar. Se juegan dos años de trabajo, como todos los días, nos jugamos cosas. No es algo que me mueva, acá lo importante es preparar bien el equipo para el viernes, que los jugadores estén en las mejores condiciones y lo que pase en la cancha ya no depende de mí”, remarcó, ya pensando en los africanos.

“Rival físico. Con Japón estuvieron muy atrás, con Nueva Zelanda salieron más. Son rivales complejos, esto se define por detalles”, planteó, haciendo un balance de lo visto hasta ahora por parte del plantel.

“Me deja tranquilo que están compitiendo, dando el máximo, siendo muy ordenados. No se están desesperando. Me inquieta que vemos velocidades que no tenemos y es algo que tenemos que seguir trabajando, pero no es una conversación para ahora. Los jugadores están bien de cabeza, nadie podía decir nada si nos íbamos el primer tiempo en ventaja”, cerró Nicolás Córdova.