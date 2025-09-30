;

AUDIO. “No es normal”: el aspecto que inquieta a Nicolás Córdova tras la derrota con Japón

El entrenador nacional valoró parte de lo hecho contra los nipones y lamentó las diferencias en velocidad que se han visto respecto a otros equipos.

Carlos Madariaga

“No es normal”: el aspecto que inquieta a Nicolás Córdova tras la derrota con Japón

“No es normal”: el aspecto que inquieta a Nicolás Córdova tras la derrota con Japón / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Nicolás Córdova analizó la clara derrota de la selección chilena sub 20 a manos de Japón en el Mundial juvenil.

“Son muy certeros. Sabíamos que iba a ser complejo, son rápidos en las transiciones. El partido estuvo, en general, donde pasamos a tener el balón, pero con menos profundidad. Fue un partido bien parejo. Hubo varias contras con el 1-0, pero fue un buen partido de ambos”, planteó, apuntando a la falta de finiquito.

Revisa también:

ADN

“Faltó meterla, esto se gana con goles. No hay otra receta. No estuvimos certeros, jugadores que generalmente convierten no lo hicieron y ante eso poco se puede hacer. El equipo demostró un gran orden, que independiente de ir abajo fueron adelante”, enfatizó el DT, descartando que hiciesen falta otros nombres en la nómina para buscar variantes en ataque.

“A la hora de hacer la lista, es lo mejor que tenemos”, dijo, cuestionando la serie de penales cometidos por el equipo en apenas dos partidos. “Seguro, es mucho, no es normal tantos penales”, recalcó.

La misión Egipto

Aunque ya el choque del viernes asoma como una final por mantenerse en el Mundial, Nicolás Córdova pidió calma.

“Es un partido de fútbol que tenemos que salir a tratar de ganar. Se juegan dos años de trabajo, como todos los días, nos jugamos cosas. No es algo que me mueva, acá lo importante es preparar bien el equipo para el viernes, que los jugadores estén en las mejores condiciones y lo que pase en la cancha ya no depende de mí”, remarcó, ya pensando en los africanos.

“Rival físico. Con Japón estuvieron muy atrás, con Nueva Zelanda salieron más. Son rivales complejos, esto se define por detalles”, planteó, haciendo un balance de lo visto hasta ahora por parte del plantel.

Me deja tranquilo que están compitiendo, dando el máximo, siendo muy ordenados. No se están desesperando. Me inquieta que vemos velocidades que no tenemos y es algo que tenemos que seguir trabajando, pero no es una conversación para ahora. Los jugadores están bien de cabeza, nadie podía decir nada si nos íbamos el primer tiempo en ventaja”, cerró Nicolás Córdova.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad