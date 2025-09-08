El cierre de las divisiones inferiores de Cobreloa en Santiago golpeó por sorpresa a más de 200 niños que se quedarán sin club para continuar su formación como futbolistas profesionales, esto bajo una reforma del cuadro “loíno” para concentrar a sus cadetes en Calama.

ADN Deportes conversó con Nelson Soto, jefe de las juveniles de los “Zorros del Desierto”, quien explicó cómo se dio esta situación, apuntando a la ANFP como la principal responsable.

“La repercusión que tiene es amplia, porque son más de 200 niños que están participando con nosotros en las inferiores de Santiago. Hace un año la ANFP le comunicó a Cobreloa que debía llevar sus inferiores en Calama. A mí me lo confirmaron la semana pasada”, señaló.

“Los padres están buscando una alternativa y deberían conversar con la ANFP. Eso es lo que nos comentaron a nosotros, que la obligación la estaba imponiendo la ANFP”, agregó el trabajador.

Además, comentó que si hay niños que deseen partir al norte en busca de una oportunidad, deberán costear todo de su bolsillo. “Los chicos de mayor proyección que iban a Calama se quedaban en la casa de cadetes, donde todo era costeado por Cobreloa, pero con el nuevo proyecto de llevar las inferiores a la comuna, esto no está contemplado. No hay restricción para que los chicos de acá vayan a Calama, pero tiene que ser costeado por los padres”, dijo.

Ante estas medidas que quiere implementar la dirigencia “loína”, también buscamos la opinión de los apoderados de los jóvenes, quienes cargaron duramente contra lo propuesto en Calama.

“A nosotros nunca nos avisaron de manera formal hasta hace un par de semanas, los niños están muy tristes. Parte del ‘gran’ proyecto que tiene Cobreloa es que los niños sean ‘adoptados’ por familias en Calama y ahí el club subsidiar esas casas de acogida con 100 mil pesos, lo que es un chiste”, sentenciaron los padres.