;

ANFP llega a acuerdo para la sede del partido amistoso de La Roja contra Perú

Tal como adelantó ADN Deportes, el encuentro se disputará en el Bicentenario de La Florida.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

ANFP llega a acuerdo para la sede del partido amistoso de La Roja contra Perú

ANFP llega a acuerdo para la sede del partido amistoso de La Roja contra Perú / Eurasia Sport Images

Si bien la ANFP oficializó el listado de jugadores con los cuales la selección chilena jugará su amistoso con Perú, ni siquiera había certeza de dónde se jugaría.

La Roja ya resolvió que preparará el partido en el complejo del SIFUP en Pirque al no contar con Juan Pinto Durán con el Mundial Sub 20.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, recién hoy martes ya se pudo llegar a acuerdo respecto a la sede del choque contra los del Rímac.

Tal como adelantó ADN Deportes, Chile recibirá a Perú el viernes 10 de octubre en el Bicentenario de La Florida, a las 20:00 horas.

Será la primera vez que la selección nacional adulta juegue en el recinto de la calle Enrique Olivares en el primero de los dos choques contra el elenco incaico, pues en noviembre volverán a enfrentarse, pero en Rusia.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad