ANFP llega a acuerdo para la sede del partido amistoso de La Roja contra Perú / Eurasia Sport Images

Si bien la ANFP oficializó el listado de jugadores con los cuales la selección chilena jugará su amistoso con Perú, ni siquiera había certeza de dónde se jugaría.

La Roja ya resolvió que preparará el partido en el complejo del SIFUP en Pirque al no contar con Juan Pinto Durán con el Mundial Sub 20.

Sin embargo, recién hoy martes ya se pudo llegar a acuerdo respecto a la sede del choque contra los del Rímac.

Tal como adelantó ADN Deportes, Chile recibirá a Perú el viernes 10 de octubre en el Bicentenario de La Florida, a las 20:00 horas.

Será la primera vez que la selección nacional adulta juegue en el recinto de la calle Enrique Olivares en el primero de los dos choques contra el elenco incaico, pues en noviembre volverán a enfrentarse, pero en Rusia.