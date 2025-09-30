;

“Estuvo a los besos”: Francisco Kaminski confirma nuevo ‘affaire’ con actriz tras polémica ruptura con Camila Andrade

La mujer involucrada rompió el silencio sobre lo sucedido y entregó detalles de su vínculo con el locutor radial.

Ruth Cárcamo

“Estuvo a los besos”: Francisco Kaminski confirma nuevo ‘affaire’ con actriz tras polémica ruptura con Camila Andrade

Francisco Kaminski vuelve a estar en el centro de la farándula nacional tras confirmar que tuvo un affaire con una joven, en medio de su polémica ruptura con Camila Andrade.

El tema se abordó en Prime Plano, donde Danilo 21 reveló que Mario Velasco vio al locutor en una discoteque con Javiera Victoria, actriz e influencer de 28 años que también había sido vinculada al exfutbolista Luis ‘Mago’ Jiménez.

ADN

Threads Javiera Victoria (@javieravictoria15)

En el programa, el panelista Pablo Candia dijo que se comunicó con Francisco Kaminski, quien le reconoció que tuvo un fugaz romance con la mujer.

“Estuvo a los besos”

“Él me confirmó que estuvo a los besos con Javiera Victoria, pero que no son nada, que son simplemente amigos, fueron besos en el concepto de la discoteca, de pasarlo bien”, reveló el periodista.

Revisa también

ADN

Además, añadió que “Francisco me entrega este contexto que fue a modo de juego, a modo de carrete (...). Me dijo ‘somos muy buenos amigos, nos conocemos hace más de 10 años’”.

Javiera Victoria rompe el silencio

Después, Javiera Victoria rompió el silencio sobre lo ocurrido respondiéndole un mensaje de Adriana Barrientos, en el programa Zona de Estrellas.

“Él es una persona increíble, con un corazón enorme... Ha pasado por momentos difíciles como ahora, pero siempre demuestra su fortaleza y ganas de tirar para arriba”, escribió la actriz a través de WhatsApp.

“Es una persona que vale muchísimo y tiene mi apoyo al 1000% siempre. No tengo nada más que decir. Te contesto solo a ti porque te tengo cariño”, cerró.

