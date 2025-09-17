“La vida es muy corta para desperdiciarla”: Karol Lucero explica motivo de su viaje a Costa Rica tras infidelidad

Tras verse involucrado en una polémica por la infidelidad a su esposa, Fran Virgilio, con la DJ Isi Glock, Karol Lucero partió rumbo a Costa Rica en “busca de retrospección” .

En medio de su estadía, el exYingo ha compartido registros de los paradisiacos paisajes. Y en las últimas horas, explicó el verdadero motivo de su viaje en medio de los cuestionamientos que ha recibido.

A través de sus historias de Instagram, respondió a las preguntas de sus seguidores. Consultado sobre si fue a un retiro espiritual , enfatizó que “es falso” y que “la prensa inventó eso y hay gente que cree”.

“Solo vine a un viaje en busca de retrospección y a disfrutar la vida, que es muy corta para desperdiciarla”, añadió.

“Seguiré viajando”

En esa línea, Karol Lucero aclaró que “también dijeron que solo era pasaje de ida y vuelvo el 18 para pasar Fiestas Patrias en familia ”.

“Posteriormente seguiré viajando”, reveló el exYingo. Sin embargo, no entregó más detalles respecto a estos futuros viajes.