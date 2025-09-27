;

VIDEO. Camila Andrade detalló violentas visitas de Kaminski en estado de ebriedad a su departamento: “Malagradecida de mier...”

La animadora estuvo en Only Fama, donde contó toda su verdad sobre el quiebre con el locutor.

Camila Andrade detalló violentas visitas de Kaminski en estado de ebriedad a su departamento: “Malagradecida de mier...”

Contó todo, con lujo de detalles. Camila Andrade dio su primera entrevista sobre su extinta relación con Francisco Kaminski al programa Only Fama.

Y en la conversación que la animadora mantuvo con José Antonio Neme y Fran García-Huidobro, reveló un hecho muy violento que vivió hace solo unos días con el locutor.

Resulta que a Andrade le consultaron por el rumor de que Kaminski habría llegado hasta su departamento haciendo escándalo y pasado de copas.

Y ella confirmó la información, detallando cómo fue este incómodo momento, donde apareció en su puerta cuando ella estaba durmiendo el pasado 7 de septiembre.

Un instante donde llegó efectivamente bajo los efectos del alcohol, y donde Camila terminó dándole alojamiento, para que al otro día terminara tratándola de “malagradecida de mierda” y diciéndole que “ojalá todo se le diera vuelta en la cara”.

La segunda visita de Kaminski

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Esto porque, días después, el 11 de septiembre, y luego de que ella lo echara tras sus insultos anteriores, Camila recibió una nueva visita del locutor, pasadas las dos de la mañana y también en estado de ebriedad.

Un momento donde Kaminski trató sin éxito de subir hasta su casa, molestando una y otra vez a la conserje del edificio, y llamándola insistentemente.

A tal punto que Camila decidió desbloquearlo de WhatsApp para pedirle que se vaya, y "ahí me empieza a tratar horrible, como nunca antes, con palabras súper fuertes".

Unos epítetos que la ex Gran Hermano le mostró en su celular a la Fran, quien respondió impactada: “Pero de grueso calibre... perdón, no lo voy a leer porque no me lo pediste, pero las cosas que dice acá no son repetibles en televisión. Esto es muy violento, aquí hay amenazas... si a mí me llegara un Whatsapp de esa naturaleza, de una persona que yo conozco, y que sabe donde yo vivo, yo llamo a Carabineros".

