;

Cámara de Diputados rinde homenaje con minuto de silencio a Charlie Kirk y Russell Nelson a petición de Republicanos y de PSC

El hemiciclo recordó al activista asesinado en EE.UU. y al líder religioso fallecido a los 101 años, tras solicitudes de bancadas conservadoras.

Martín Neut

Cámara de Diputados

Cámara de Diputados / Oscar Guerra

La Cámara de Diputadas y Diputados inició su sesión de este martes con un minuto de silencio en memoria del activista político estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre mientras dictaba una charla en la Universidad del Valle de Utah.

La solicitud fue presentada por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, y formalizada por el presidente de la corporación, José Miguel Castro.

Revisa también:

ADN

“A solicitud del Partido Republicano y Partido Social Cristiano, la sala de la corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don Charlie Kirk, activista político, conservador, estadounidense”, expresó al inicio de la sesión.

Doble reconocimiento

Los parlamentarios presentes se pusieron de pie y acompañaron el gesto en señal de respeto. Una vez concluido, la sala realizó un segundo minuto de silencio en recuerdo de Russell Nelson, líder religioso estadounidense que falleció a los 101 años.

Esta solicitud fue impulsada por Republicanos y por el diputado Víctor Pino, del Partido Demócratas. Charlie Kirk, de 31 años, fue cofundador de Turning Point USA, organización dedicada a promover ideas conservadoras en escuelas y universidades.

Con más de siete millones de seguidores en Instagram, se convirtió en una de las voces más influyentes del movimiento pro-Trump, llegando a ser considerado un actor clave en el apoyo juvenil al actual mandatario estadounidense.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad