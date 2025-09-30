Cámara de Diputados rinde homenaje con minuto de silencio a Charlie Kirk y Russell Nelson a petición de Republicanos y de PSC

La Cámara de Diputadas y Diputados inició su sesión de este martes con un minuto de silencio en memoria del activista político estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre mientras dictaba una charla en la Universidad del Valle de Utah.

La solicitud fue presentada por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, y formalizada por el presidente de la corporación, José Miguel Castro.

“A solicitud del Partido Republicano y Partido Social Cristiano, la sala de la corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don Charlie Kirk, activista político, conservador, estadounidense”, expresó al inicio de la sesión.

Doble reconocimiento

Los parlamentarios presentes se pusieron de pie y acompañaron el gesto en señal de respeto. Una vez concluido, la sala realizó un segundo minuto de silencio en recuerdo de Russell Nelson, líder religioso estadounidense que falleció a los 101 años.

Esta solicitud fue impulsada por Republicanos y por el diputado Víctor Pino, del Partido Demócratas. Charlie Kirk, de 31 años, fue cofundador de Turning Point USA, organización dedicada a promover ideas conservadoras en escuelas y universidades.

Con más de siete millones de seguidores en Instagram, se convirtió en una de las voces más influyentes del movimiento pro-Trump, llegando a ser considerado un actor clave en el apoyo juvenil al actual mandatario estadounidense.