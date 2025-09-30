Helia Molina: “Las comunas con mayor hacinamiento registraron más contagios y enfermedades durante la pandemia”

En el último capítulo de Habitar el Cargo, programa de Déficit Cero y ADN, Helia Molina, candidata a diputada por el Distrito 10 de la Región Metropolitana, afirmó que el hacinamiento no solo es un problema habitacional, sino también un factor de riesgo sanitario.

“Está demostrado que donde hay mayores niveles de hacinamiento hay mayor prevalencia de enfermedades. En la pandemia de Covid-19, entre 2019 y 2021, las comunas con más hacinamiento registraron más contagios”, advirtió en conversación con Sebastián Bowen en el ciclo Habitar el Cargo.

La exministra de Salud sostuvo que esta realidad demuestra la urgencia de vincular las políticas habitacionales con la salud pública. “Tener una mejor casa, con elementos térmicos y espacio suficiente, es fundamental para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. La vivienda es el espacio donde amas, comes, peleas, donde vives tu vida. Está todo relacionado”, señaló.

Molina enfatizó que una casa no se convierte automáticamente en un hogar. “Una casa es una estructura física que suele ser usada para pernoctar, comer, vivir. Eso se transforma en un hogar cuando hay conexiones afectivas. Lo que transforma una vivienda en un hogar son las relaciones humanas”, explicó, destacando la necesidad de comunidades más integradas y con servicios cercanos.

La candidata también valoró que hoy exista más conciencia social sobre las desigualdades. “Yo prefiero una sociedad que se cuestiona las cosas, que se haga preguntas, que se revele y que no se crea el cuento de la élite. Hoy existe mucha más consciencia de que no se necesita ser médico para ganar un buen sueldo”, comentó, añadiendo que la juventud desesperanzada es la que más riesgo tiene de delinquir.

Más que reducir brechas

Para Molina, la vivienda digna no solo reduce las brechas sociales, sino que puede contribuir a disminuir la criminalidad y mejorar la convivencia. “Está demostrado que los entornos influyen en la conducta. Donde hay hacinamiento, pobreza y precariedad, se incuban problemas de salud y de convivencia. Eso hay que revertirlo con políticas públicas robustas”, insistió.

Finalmente, subrayó el rol del Estado en garantizar derechos sociales básicos y prevenir la precarización.

“El Estado debe tener siempre mirada sobre los derechos de los ciudadanos. No podemos pensar la vivienda como un tema aislado; influye en la salud, en la educación y en la convivencia social. Si queremos barrios más seguros y saludables, debemos abordar el hacinamiento y la desigualdad de acceso desde una perspectiva integral”, concluyó.