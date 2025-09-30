;

Estudio revela que crimen organizado aumentó más del 20% en 2024: superó los 86 mil casos en Chile

El informe del CESCRO de la Universidad San Sebastián reveló que la corrupción lideró los incrementos, aunque drogas y armas siguen siendo los delitos más frecuentes.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno

Dieron a conocer el segundo informe del Indicador Nacional de Crimen Organizado en Chile, realizado por el Centro de Estudios en Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián.

Según el reporte, en 2024 se ingresaron al Ministerio Público 86.323 hechos delictivos vinculados a crimen organizado, un 21,6% más que en 2023 y un 31,8% superior a lo registrado en 2022. En solo dos años, los casos aumentaron en 20.825, con una tasa nacional de 491,24 ilícitos de este tipo por cada 100 mil habitantes.

El estudio agrupó 74 ilícitos en ocho dimensiones y es la corrupción quien encabezó los aumentos con un alza de 690% respecto de 2023, seguida por la ciberdelincuencia (+92,5%) y los delitos asociados a armas (+79,7%). La única baja se registró en los delitos ligados a drogas (-2,6%), aunque junto con las armas se mantienen como las categorías más prevalentes, con tasas de 245,04 y 152,99 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Revisa también:

ADN

Distribución regional

La frecuencia ponderada mostró que Arica y Parinacota (99 puntos), Metropolitana (84) y Tarapacá (69) fueron las regiones más impactadas. En contraste, Magallanes (11), Aysén (11) y Ñuble (20) registraron los niveles más bajos.

En comparación con 2023, las mayores alzas se produjeron en Los Ríos (+61,8%), Ñuble (+35,8%) y Arica y Parinacota (+27,2%). En tanto, Aysén (-8,5%), Atacama (-7,1%) y Tarapacá (-3%) marcaron descensos.

Al ponderar por población, Tarapacá lideró con 552 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por Arica y Parinacota (256) y Antofagasta (148). En el extremo opuesto, Los Lagos (51), O’Higgins (52) y Aysén (58) fueron las regiones con menor incidencia.

Panorama comunal

Colchane (Tarapacá) fue la comuna con la tasa más alta en 2024, con 2.753 delitos por cada 100 mil habitantes, seguida por Ollagüe (Antofagasta, 639) y Huara (Tarapacá, 489).

Entre las diez comunas con mayor número absoluto de casos, la macrozona centro concentró el 50%, la norte el 30% y la sur el 20%, predominando los delitos vinculados a drogas y armas. Al ponderar por población, la macrozona norte concentró el 60%, con mayor presencia de contrabando y drogas.

“Si bien la macrozona norte concentra los niveles más altos de crimen organizado, es en la macrozona sur donde se observan las variaciones más significativas, tanto al alza como a la baja. Este desplazamiento de delitos podría responder a políticas focalizadas, a la concentración de recursos en territorios críticos o a la priorización de ciertos operativos. Todo ello podría generar un efecto globo, trasladándolos hacia zonas más apartadas”, advirtió Luis Toledo, director de CESCRO.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad