Estudio revela que crimen organizado aumentó más del 20% en 2024: superó los 86 mil casos en Chile

Dieron a conocer el segundo informe del Indicador Nacional de Crimen Organizado en Chile, realizado por el Centro de Estudios en Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián.

Según el reporte, en 2024 se ingresaron al Ministerio Público 86.323 hechos delictivos vinculados a crimen organizado , un 21,6% más que en 2023 y un 31,8% superior a lo registrado en 2022. En solo dos años, los casos aumentaron en 20.825, con una tasa nacional de 491,24 ilícitos de este tipo por cada 100 mil habitantes.

El estudio agrupó 74 ilícitos en ocho dimensiones y es la corrupción quien encabezó los aumentos con un alza de 690% respecto de 2023, seguida por la ciberdelincuencia (+92,5%) y los delitos asociados a armas (+79,7%). La única baja se registró en los delitos ligados a drogas (-2,6%), aunque junto con las armas se mantienen como las categorías más prevalentes, con tasas de 245,04 y 152,99 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Distribución regional

La frecuencia ponderada mostró que Arica y Parinacota (99 puntos), Metropolitana (84) y Tarapacá (69) fueron las regiones más impactadas. En contraste, Magallanes (11), Aysén (11) y Ñuble (20) registraron los niveles más bajos.

En comparación con 2023, las mayores alzas se produjeron en Los Ríos (+61,8%), Ñuble (+35,8%) y Arica y Parinacota (+27,2%). En tanto, Aysén (-8,5%), Atacama (-7,1%) y Tarapacá (-3%) marcaron descensos.

Al ponderar por población, Tarapacá lideró con 552 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por Arica y Parinacota (256) y Antofagasta (148). En el extremo opuesto, Los Lagos (51), O’Higgins (52) y Aysén (58) fueron las regiones con menor incidencia.

Panorama comunal

Colchane (Tarapacá) fue la comuna con la tasa más alta en 2024, con 2.753 delitos por cada 100 mil habitantes, seguida por Ollagüe (Antofagasta, 639) y Huara (Tarapacá, 489).

Entre las diez comunas con mayor número absoluto de casos, la macrozona centro concentró el 50%, la norte el 30% y la sur el 20%, predominando los delitos vinculados a drogas y armas. Al ponderar por población, la macrozona norte concentró el 60%, con mayor presencia de contrabando y drogas.

“Si bien la macrozona norte concentra los niveles más altos de crimen organizado, es en la macrozona sur donde se observan las variaciones más significativas, tanto al alza como a la baja. Este desplazamiento de delitos podría responder a políticas focalizadas, a la concentración de recursos en territorios críticos o a la priorización de ciertos operativos. Todo ello podría generar un efecto globo, trasladándolos hacia zonas más apartadas”, advirtió Luis Toledo, director de CESCRO.