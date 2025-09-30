;

VIDEOS. Bayern Múnich aplasta y golea de visita al Pafos para ubicarse como líderes de la Champions League 2025-2026

Con una gran actuación colectiva e individual, los alemanes le ganaron 5 a 1 a los chipriotas. Harry Kane anotó un doblete.

Martín Neut

Pafos FC v FC Bayern München

Pafos FC v FC Bayern München / S. Mellar

El martes 30 de septiembre, el Bayern Múnich aplastó 5 a 1 al Pafos FC de Chipre, en el Alphamega Stadium. Lo anterior en el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/26.

El encuentro comenzó con un dominio claro de los alemanes, quienes se adelantaron en el marcador a los 15 minutos con un gol de Harry Kane.

Revisa también:

ADN

Pocos minutos después, a los 20 minutos y después de una gran jugada colectiva, Raphaël Guerreiro aumentó la ventaja.

La goleada continuó con goles de Nicolas Jackson a los 31 minutos y nuevamente de Harry Kane a los 34 del primer tiempo.

Antes del descanso, el Pafos logró descontar con un tanto de Mislav Oršić al minuto 45.

El marcador final se selló en el segundo tiempo con un gol de Michael Olise para el Bayern Múnich al minuto 68.

El Bayern lidera la tabla con 6 puntos y comparte la punta con el Real Madrid. Mientras que el Pafos FC, a pesar de su primer partido en casa en la Champions, se encuentra en el puesto 27 con solo 1 punto.

Los bávaros recibirán en casa al Club Brujas el 22 de octubre a las 16:00 horas, mientras que los chipriotas viajarán para enfrentarse al Kairat Almaty el 21 de octubre a las 13:45 horas.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad