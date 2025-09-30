El martes 30 de septiembre, el Bayern Múnich aplastó 5 a 1 al Pafos FC de Chipre, en el Alphamega Stadium. Lo anterior en el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/26.

El encuentro comenzó con un dominio claro de los alemanes, quienes se adelantaron en el marcador a los 15 minutos con un gol de Harry Kane.

Pocos minutos después, a los 20 minutos y después de una gran jugada colectiva, Raphaël Guerreiro aumentó la ventaja.

La goleada continuó con goles de Nicolas Jackson a los 31 minutos y nuevamente de Harry Kane a los 34 del primer tiempo.

Antes del descanso, el Pafos logró descontar con un tanto de Mislav Oršić al minuto 45.

El marcador final se selló en el segundo tiempo con un gol de Michael Olise para el Bayern Múnich al minuto 68.

El Bayern lidera la tabla con 6 puntos y comparte la punta con el Real Madrid. Mientras que el Pafos FC, a pesar de su primer partido en casa en la Champions, se encuentra en el puesto 27 con solo 1 punto.

Los bávaros recibirán en casa al Club Brujas el 22 de octubre a las 16:00 horas, mientras que los chipriotas viajarán para enfrentarse al Kairat Almaty el 21 de octubre a las 13:45 horas.