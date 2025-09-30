Mundial Sub 20 de Chile: Ceremonia inaugural queda bajo la lupa por licitación a última hora y un show que no convenció

El Mundial Sub 20 de Chile continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada. Sin embargo, no todas las noticias están directamente relacionadas al fútbol.

Uno de los puntos más polémicos fuera de la cancha se dio en torno a la ceremonia inaugural, la cual se llevó a cabo en el Estadio Nacional y no estuvo libre de críticas.

El evento, que contó con la participación de Los Ramblers y Los Miserables, fue percibido como discreto y carente de los elementos prometidos en las bases de licitación, como coreografías y un show de drones.

Uno de los aspectos más relevantes, y que explica parte de este resultado, es que el proceso de contratación se resolvió sobre la hora, según reveló The Clinic.

Según documentos oficiales, la licitación para las ceremonias fue publicada recién el 1 de septiembre y la adjudicación definitiva se concretó el 26 del mismo mes, es decir, apenas 24 horas antes del partido inaugural.

La empresa América Creativa, dirigida por Paulina Diez, resultó la ganadora del proceso que destinaba $170 millones a la apertura del campeonato juvenil de la FIFA.

Un camino lleno de trabas

El Instituto Nacional del Deporte (IND) había lanzado a fines de agosto un concurso por $310 millones que incluía no solo el Mundial Sub 20, sino también el Mundial de Ciclismo en Pista y los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025.

Sin embargo, esa primera licitación fue anulada a los pocos días debido a que los plazos no permitían a las empresas preparar propuestas adecuadas.

En el documento de revocación se señalaba que “la cercanía al evento impediría otorgar a los oferentes un tiempo prudente para la preparación de sus ofertas y posteriores servicios, afectando el principio de libre concurrencia”.

Con el calendario en contra, el IND abrió una nueva convocatoria el 1 de septiembre, bajo las mismas condiciones y montos. El cronograma volvió a ser estrecho: las ofertas se recibieron el 12 de ese mes, varias empresas fueron descartadas el 17 y solo el 26 se completó el trámite de adjudicación.

Explicaciones oficiales

Desde el Instituto afirman que la propia FIFA pidió “una ceremonia más sencilla, que no comprometiera grandes recursos y que privilegiara la simpleza por sobre la magnitud”.

En esa línea, explicaron que la presentación debía entenderse más como “un intermedio simbólico y acotado” que como un espectáculo de gran despliegue.

Sobre la falta de elementos como drones o pirotecnia silenciosa, la institución aseguró que esos puntos serán descontados del contrato: “Cualquier incumplimiento será rebajado del presupuesto y se aplicarán las multas pertinentes”, respondieron.

Ampliar

Una presentación discreta

La inauguración, de apenas ocho minutos, incluyó himnos históricos del fútbol chileno y un acto con banderas, pero no alcanzó la magnitud de ceremonias vistas en otras ediciones del torneo, como la realizada en Argentina en 2023.

Para muchos asistentes, el espectáculo no estuvo a la altura de un evento mundialista.

El episodio pone en relieve la improvisación con la que se resolvió un hito de alcance internacional y reabre el debate sobre la planificación de grandes eventos deportivos en Chile.