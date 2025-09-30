La Champions League, una de las competencias más relevantes del fútbol, continúa con el desarrollo de su temporada 2024-26, ofreciéndonos interesantes partidos en cada jornada.

Durante la tarde de este martes, 30 de septiembre, el Inter de Milán recibió al Slavia Praga en el marco de la segunda fecha.

Hay que recordar que los italianos vienen de vencer a Ajax en calidad de visitante, mientras que los checos empataron con el Bodo Glim.

Ya en el mano a mano, fueron los ‘Nerazzurri’ quienes se quedaron con la victoria, imponiéndose por 3-0 ante los rojiblancos.

La apertura de la cuenta llegó a los 30 minutos en los pies de Lautaro Martínez, quien presionó al arquero rival llevándolo a cometer un error en la salida quedarse con el balón en el área para rematar libremente.

Un par de minutos después, a los 34, Denzel Dumfries convirtió el segundo dentro del área chica y una débil marca luego de un pase atrás de Marcus Thuram (asistencia).

Ya en el segundo tiempo, a los 65′, Martínez repite como goleador definiendo en el área chica y con el portero completamente vencido y descolocado tras un centro preciso de Alessandro Bastoni (asistencia).

De esta manera, Inter de Milán queda 3º en la tabla de la Champions con 6 puntos, a la espera de lo que puedan hacer el resto de los clubes con un duelo y 3 pts.. En tanto, Slavia Praga quedó 26º con una unidad.

¡ARQUERITO TIME Y GOL DEL TORO! Lautaro Martínez aprovechó el regalo de Stanek y marcó el 1-0 de Inter ante Slavia Praga.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/76FlZbXpDT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025