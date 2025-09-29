Durante la jornada de este lunes, Tomás Barrios (133°) debutó con un sólido triunfo en el Challenger de Antofagasta.

El tenista chileno se impuso al argentino Gerardo Alberto Olivieri (233°) en sets corridos por 6-2 y 6-4.

“Feliz de jugar en Chile, es algo que no pasa muchas veces al año. Es bueno que se realicen este tipo de torneos. Estoy feliz de haber ganado; fue un partido muy duro”, señaló luego del triunfo en conferencia de prensa.

“Genaro venía jugando mucho, yo no tanto, pero sí entrenando bastante para cerrar de la mejor manera el año. Uno siempre llega con expectativas cuando no juega hace tiempo. Creo que jugué muy bien a ratos”, agregó.

Sobre sus expectativas para lo que resta del torneo, que es parte del Circuito Dove Men+Care, sentenció: “Uno siempre quiere lo mejor y llegar a la final, pero quedan muchos partidos y el torneo está muy duro, hay un buen nivel”.