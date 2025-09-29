;

VIDEO. Tomás Barrios debuta con triunfo en el Challenger de Antofagasta: “Feliz de jugar en Chile, es algo que no pasa mucho”

El chileno se impuso en sets corridos al argentino 233° del mundo, Gerardo Alberto Olivieri.

Javier Catalán

Durante la jornada de este lunes, Tomás Barrios (133°) debutó con un sólido triunfo en el Challenger de Antofagasta.

El tenista chileno se impuso al argentino Gerardo Alberto Olivieri (233°) en sets corridos por 6-2 y 6-4.

Feliz de jugar en Chile, es algo que no pasa muchas veces al año. Es bueno que se realicen este tipo de torneos. Estoy feliz de haber ganado; fue un partido muy duro”, señaló luego del triunfo en conferencia de prensa.

Revisa también:

ADN

Genaro venía jugando mucho, yo no tanto, pero sí entrenando bastante para cerrar de la mejor manera el año. Uno siempre llega con expectativas cuando no juega hace tiempo. Creo que jugué muy bien a ratos”, agregó.

Sobre sus expectativas para lo que resta del torneo, que es parte del Circuito Dove Men+Care, sentenció: “Uno siempre quiere lo mejor y llegar a la final, pero quedan muchos partidos y el torneo está muy duro, hay un buen nivel”.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad