Nicolás Jarry alista su regreso al circuito: cuál es su próximo torneo y contra quién debutará

Tras su ausencia en la Copa Davis, el tenista chileno volverá a la acción en el Challenger de Villena, en España.

Bastián Lizama

Luego de ausentarse de la Copa Davis por motivos familiares, Nicolás Jarry (111° del ranking ATP) ya comienza a pensar en su próximo desafío en el circuito: el Challenger 100 de Villena, en España.

El tenista chileno disputará el certamen hispano como segundo cabeza de serie y, según determinó el sorteo, tendrá su estreno en el cuadro principal contra el alemán Tom Gentzsch (286°), a quien nunca se ha enfrentado.

El choque entre el nacional y el europeo aún no ha sido programado. Sin embargo, el torneo comenzará este domingo 28 de septiembre con los duelos de la qualy, mientras que los partidos de octavos se jugarán el miércoles 1 de octubre, día en que “Nico” haría su debut.

Cabe recordar que el Challenger de Villena marcará el regreso de Nicolás Jarry desde que perdió en la primera ronda del US Open, hace un mes. Desde entonces, el número dos de Chile no ha visto acción debido al nacimiento de su tercera hija.

