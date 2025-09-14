;

Barrios y Soto concretan la victoria de Chile ante Luxemburgo en Copa Davis

La dupla nacional llegó hasta el máximo de sets para abrochar el 3-0 en la llave por el Grupo Mundial I.

Carlos Madariaga

Chile debió librar otra batalla más larga ante Luxemburgo, pero con Matías Soto y Tomás Barrios concretando el 3-0 para el país en los dobles de la serie de Copa Davis, por el Grupo Mundial I.

La dupla nacional desde el comienzo su mejor nivel y fiato entre sí, quebrándole de entrada a la dupla de Alex Knaff y Raphael Calzi.

Con mucho más ritmo de juego, y con el apoyo del público, Barrios y Soto completaron un sólido 6/2 a favor en el primer set, mereced a otro break.

Tras ello, el binomio nacional se vio más complicado con una dupla de Luxemburgo más afianzada en la arcilla y así, en el séptimo juego, los europeos concretaron un inesperado rompimiento de servicio a su favor, instalando la incertidumbre en Ñuñoa al ganar 6/4.

Más allá de las dudas, en el tercer set, Chile concretó un tempranero break y luego de evitar cuatro puntos de break en contra para sortear las dudas en el desarrollo del partido, completando la victoria tras poco más de 2 horas con un claro 6/3 a su favor.

Así las cosas, el elenco nacional volverá a competir en febrero de 2026, cuando disputen las Qualifiers de Copa Davis, buscando meterse en el Grupo Mundial por la disputa de la Ensaladera de Plata.

