Barrios y Soto concretan la victoria de Chile ante Luxemburgo en Copa Davis
La dupla nacional llegó hasta el máximo de sets para abrochar el 3-0 en la llave por el Grupo Mundial I.
Chile debió librar otra batalla más larga ante Luxemburgo, pero con Matías Soto y Tomás Barrios concretando el 3-0 para el país en los dobles de la serie de Copa Davis, por el Grupo Mundial I.
La dupla nacional desde el comienzo su mejor nivel y fiato entre sí, quebrándole de entrada a la dupla de Alex Knaff y Raphael Calzi.
Con mucho más ritmo de juego, y con el apoyo del público, Barrios y Soto completaron un sólido 6/2 a favor en el primer set, mereced a otro break.
Tras ello, el binomio nacional se vio más complicado con una dupla de Luxemburgo más afianzada en la arcilla y así, en el séptimo juego, los europeos concretaron un inesperado rompimiento de servicio a su favor, instalando la incertidumbre en Ñuñoa al ganar 6/4.
Más allá de las dudas, en el tercer set, Chile concretó un tempranero break y luego de evitar cuatro puntos de break en contra para sortear las dudas en el desarrollo del partido, completando la victoria tras poco más de 2 horas con un claro 6/3 a su favor.
Así las cosas, el elenco nacional volverá a competir en febrero de 2026, cuando disputen las Qualifiers de Copa Davis, buscando meterse en el Grupo Mundial por la disputa de la Ensaladera de Plata.