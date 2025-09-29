Alejandro Tabilo supera el debut y avanza a la ronda final en la qualy del Masters de Shanghái: chocará contra tenista francés

Alejandro Tabilo (72°), quien sigue con su gira por Asia, debutó con un triunfo este lunes en la qualy del Masters 1.000 de Shanghái, en China.

El “Jano” se impuso ante el local, Jie Cui (308), por dos sets de 6-3 y 7-5 en casi dos horas juego. Con esto, el chileno quedó a un paso de entrar al cuadro principal del torneo asiático.

En la ronda final de las clasificaciones, el tenista nacional enfrentará al francés Harold Mayot (150°), quien viene de vencer al chino Fajing Sun (225°) por 7-5 y 6-3.

El partido entre Tabilo y Mayot se jugará este martes 30 de septiembre, a partir de las 1:00 de la madrugada de nuestro país. El ganador de este duelo clasificará al main draw del Masters 1.000 de Shanghái.