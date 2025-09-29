El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Chile arrancó con el pie derecho en el Mundial Sub 20 tras sumar una agónica victoria ante Nueva Zelanda y ahora ya piensa en la segunda fecha del Grupo A, donde enfrentará a Japón.

Este lunes, Emiliano Ramos y Felipe Faúndez fueron los encargados de responder las preguntas de la prensa y se refirieron al desafío ante los asiáticos.

“Fue un lindo triunfo con toda la gente, se disfrutó mucho. Ahora vamos con toda la seriedad para enfrentar a Japón”, comenzó diciendo el extremo de Everton.

“Es muy positivo que estén todas las entradas vendidas para este partido. Estamos unidos como grupo; al que le toque entrar, que lo haga de la mejor manera. Confío en cada uno de mis compañeros”, agregó Emiliano Ramos.

Por su parte, Felipe Faúndez abordó la complejidad del rival, señalando: “Es un Mundial y todos los partidos son importantes. Nos hemos preparado de la mejor manera para enfrentar a cualquier rival”.

“Siempre pensamos en el partido que viene. Creo que Japón es un rival bastante duro, pero con quien sea nos vamos a parar de la mejor manera”, sentenció el lateral de O’Higgins.