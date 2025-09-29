;

AUDIO. Chile quiere sacar provecho de su rol de anfitrión en el Mundial Sub 20: “Nos vamos a parar contra quien sea”

Emiliano Ramos y Felipe Faúndez se refirieron a su siguiente partido en la cita planetaria, contra Japón.

Javier Catalán

Emiliano Ramos y Felipe Faúndez se refieren al duelo con Japón

Emiliano Ramos y Felipe Faúndez se refieren al duelo con Japón

02:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Chile arrancó con el pie derecho en el Mundial Sub 20 tras sumar una agónica victoria ante Nueva Zelanda y ahora ya piensa en la segunda fecha del Grupo A, donde enfrentará a Japón.

Este lunes, Emiliano Ramos y Felipe Faúndez fueron los encargados de responder las preguntas de la prensa y se refirieron al desafío ante los asiáticos.

Revisa también:

ADN

“Fue un lindo triunfo con toda la gente, se disfrutó mucho. Ahora vamos con toda la seriedad para enfrentar a Japón”, comenzó diciendo el extremo de Everton.

Es muy positivo que estén todas las entradas vendidas para este partido. Estamos unidos como grupo; al que le toque entrar, que lo haga de la mejor manera. Confío en cada uno de mis compañeros”, agregó Emiliano Ramos.

Por su parte, Felipe Faúndez abordó la complejidad del rival, señalando: “Es un Mundial y todos los partidos son importantes. Nos hemos preparado de la mejor manera para enfrentar a cualquier rival”.

“Siempre pensamos en el partido que viene. Creo que Japón es un rival bastante duro, pero con quien sea nos vamos a parar de la mejor manera”, sentenció el lateral de O’Higgins.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad