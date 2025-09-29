;

VIDEO. La emoción de Francisco Salinas al ser nominado por primera vez a La Roja: “No me lo podía creer, era mi sueño”

El lateral de Coquimbo Unido conversó con Los Tenores de la Tarde sobre este importante logro en su carrera.

Javier Catalán

Una de las grandes sorpresas de la nómina de La Roja para el amistoso ante Perú en la fecha FIFA de octubre fue Francisco Salinas, lateral de Coquimbo Unido.

El “Coreano” sumó su primera convocatoria con Chile y, en conversación con Los Tenores de la Tarde, se refirió a este importante logro en su carrera.

Estoy muy contento, cuando me felicitaron en el club no me lo podía creer. Con muchas ganas de llegar y hacerlo lo mejor posible”, comenzó diciendo el defensor.

Nunca estuve en un microciclo, es la primera vez que me llama la selección. Gracias a Dios se me dio, es lo que siempre he soñado: representar a Chile”, agregó.

Su redención en Coquimbo que le valió una nómina

Las cosas no han sido fáciles para Salinas, que bajo las órdenes de Esteban González tuvo su revancha personal en la institución pirata.

“Llegué el año pasado a Coquimbo, pero no la pasé bien. Jugué solo dos partidos con el ‘Nano’ Díaz y tuve que partir cedido a San Felipe, que estaba peleando el descenso en la Primera B”, señaló sobre su arribo al “Barbón”.

Acerca del rol que ha tenido el “Chino” en su rendimiento, respondió: “Influye bastante, como él también fue lateral, siempre me da consejos. Siempre ha estado esa confianza y la buena relación con él. Cuando volví a Coquimbo con él me lo tomé como una revancha”, sentenció Salinas.

