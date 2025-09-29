La U pierde un titular: confirman sanción para Fabián Hormazábal tras ser expulsado ante Deportes La Serena

La Universidad de Chile prácticamente se despidió de la lucha por el Campeonato Nacional este domingo tras empatar con Deportes La Serena en uno de sus partidos pendientes.

Ante los granates, los azules perdieron algo más que solo dos puntos, puesto que Fabián Hormazábal vio la tarjeta roja.

Pese a que se esperaba que la U apelara la segunda amarilla que terminó en la expulsión, las cosas no salieron favorables para el “Romántico Viajero”.

Según pudo averiguar ADN Deportes, el lateral derecho de la selección chilena finalmente fue sancionado con una fecha de suspensión.

Con este castigo, Fabián Hormazábal se perderá el próximo partido de la Liga de Primera, donde, si el calendario no sufre modificaciones, deberían enfrentar a Palestino.