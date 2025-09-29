;

La U pierde un titular: confirman sanción para Fabián Hormazábal tras ser expulsado ante Deportes La Serena

El lateral derecho vio la doble tarjeta amarilla en un minuto.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Getty Images

Getty Images / Raul Sifuentes

La Universidad de Chile prácticamente se despidió de la lucha por el Campeonato Nacional este domingo tras empatar con Deportes La Serena en uno de sus partidos pendientes.

Ante los granates, los azules perdieron algo más que solo dos puntos, puesto que Fabián Hormazábal vio la tarjeta roja.

Pese a que se esperaba que la U apelara la segunda amarilla que terminó en la expulsión, las cosas no salieron favorables para el “Romántico Viajero”.

Revisa también:

ADN

Según pudo averiguar ADN Deportes, el lateral derecho de la selección chilena finalmente fue sancionado con una fecha de suspensión.

Con este castigo, Fabián Hormazábal se perderá el próximo partido de la Liga de Primera, donde, si el calendario no sufre modificaciones, deberían enfrentar a Palestino.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad