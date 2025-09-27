;

PREVIA. Próximo partido de Chile en el Mundial Sub 20: dónde, cuándo y a qué hora verlo en vivo, online y en TV

Los pupilos de Nicolás Córdova tendrán dos días para preparar su siguiente encuentro, que también será transmisión de ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Chile se verá las cara con Japón el próximo martes por el Mundial Sub 20

Los festejos en el camarín número 1 del Estadio Nacional duraron lo que tenían que durar, pero ahora la misión se llama Japón. Este sábado, Chile venció a Nueva Zelanda en el debut de ambos por el Mundial Sub 20 en nuestro país.

Tras vencer a los oceánicos, ahora las miradas están puestas en los asiáticos, próximos rivales del ‘equipo de todos’ en el Estadio Nacional por el Grupo A de la Copa del Mundo.

Choque de estilos diferentes es el que se dará en Ñuñoa: por un lado tendremos a una Roja que le gusta manejar las acciones con el balón en los pies, mientras que al frente tendrá a un Japón experto en la velocidad y los contrataques de sus delanteros.

Ambos con los primeros tres puntos en el bolsillo tras la primera jornada, buscarán sumar un nuevo triunfo que les permita prácticamente asegurar un lugar en los 8vos de final del Mundial Sub 20.

Chile vs. Japón, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Chile y Japón, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 20 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 30 de septiembre

  • 20:00 hrs | Chile vs. Japón Estadio Nacional

