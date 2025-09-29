;

VIDEOS. Noruega amarga el estreno de Nigeria en el Mundial Sub 20

En el Fiscal de Talca, los africanos no pudieron contra el elenco europeo, que se llevó el triunfo 1-0.

Carlos Madariaga

Noruega amarga el estreno de Nigeria en el Mundial Sub 20

Noruega amarga el estreno de Nigeria en el Mundial Sub 20 / Ricardo Moreira - FIFA

El grupo F del Mundial Sub 20 tuvo como desarrollo el sorprendente triunfo de Noruega sobre uno de los candidatos africanos al título, Nigeria.

En el estreno del Fiscal de Talca como sede de la cita planetaria, rápidamente, ante 5.885 espectadores, llegaron las emociones.

Revisa también:

Tras apenas cuatro minutos de juego, luego de una revisión solicitada mediante la tarjeta verde, los europeos abrieron la cuenta mediante lanzamiento penal de Rasmus Holten.

Con un juego más atildado, Noruega incluso pudo ampliar la ventaja a la media hora, pero Gustav Nyheim desvió el balón en plena área chica.

Ya en el segundo tiempo, Nigeria hizo pesar su mayor diferencia física y comenzó a acorralar a Noruega. Fue así como a los 62 minutos, Tahir Maigana pudo empatar, pero su disparo se estrelló en el poste izquierdo.

Los africanos insistieron, incluyendo pedidas de penal mediante, pero se mostraron ineficaces en ofensiva y terminaron lamentando el 1-0 en contra que complica sus chances de meterse en octavos, mientras que Noruega ya se perfila con opciones de seguir en carrera.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad