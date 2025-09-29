Noruega amarga el estreno de Nigeria en el Mundial Sub 20 / Ricardo Moreira - FIFA

El grupo F del Mundial Sub 20 tuvo como desarrollo el sorprendente triunfo de Noruega sobre uno de los candidatos africanos al título, Nigeria.

En el estreno del Fiscal de Talca como sede de la cita planetaria, rápidamente, ante 5.885 espectadores, llegaron las emociones.

Tras apenas cuatro minutos de juego, luego de una revisión solicitada mediante la tarjeta verde, los europeos abrieron la cuenta mediante lanzamiento penal de Rasmus Holten.

Con un juego más atildado, Noruega incluso pudo ampliar la ventaja a la media hora, pero Gustav Nyheim desvió el balón en plena área chica.

Ya en el segundo tiempo, Nigeria hizo pesar su mayor diferencia física y comenzó a acorralar a Noruega. Fue así como a los 62 minutos, Tahir Maigana pudo empatar, pero su disparo se estrelló en el poste izquierdo.

Los africanos insistieron, incluyendo pedidas de penal mediante, pero se mostraron ineficaces en ofensiva y terminaron lamentando el 1-0 en contra que complica sus chances de meterse en octavos, mientras que Noruega ya se perfila con opciones de seguir en carrera.