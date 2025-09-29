Coté López sufre el embargo de lujoso auto: tendría relación con millonaria deuda de Luis Jiménez

Un episodio judicial salió a la luz este domingo durante la emisión de Primer Plano. El programa mostró cómo un automóvil Mercedes Benz, actualmente usado por Coté López, fue retirado por una grúa en el marco de un procedimiento de embargo.

De acuerdo con la información difundida, la medida fue solicitada por una de las empresas acreedoras de Luis Jiménez, exesposo de la influencer, quien mantiene una deuda que asciende a $1.200 millones. En particular, esta firma reclama $44 millones, lo que motivó la incautación del vehículo.

Desde Brasil, donde pasa sus vacaciones, la empresaria reaccionó explicando que no existe vínculo entre sus negocios y los de su expareja. “Nosotros tenemos las empresas separadas. No tiene nada que ver una con la otra. La empresa que quebró de Luis es una de las sociedades que tiene”, comentó.

“Me imagino que ahora que salió del reality, va a solucionar y dejar todo en orden”, agregó la también modelo, refiriéndose al fin de la aventura del exfutbolista en Mundos Opuestos 3.

El reportaje también detalló que la sociedad Jiménez López Limitada enfrenta deudas significativas: más de 10 millones con una AFP por cotizaciones impagas, cerca de 49 millones con la Tesorería General de la República por impuestos y otros 30 millones por cotizaciones previsionales, dejando a exempleados sin cobertura de salud.

La investigación reveló que en marzo de 2024 Coté López abandonó formalmente dicha sociedad, cediendo su 50% al exmediocampista de equipos como Palestino, West Ham e Inter de Milán. Posteriormente, él vendió esa participación a su hermano.

Cabe recordar que meses atrás la influencer fue vista vendiendo joyas, al menos muchas de ellas obsequiadas por su expareja, además de que le entregó a su madre prendas de lujo, las que también fueron puestas a la venta.