VIDEO. La rompió con el “Dubidubidu”: Christell cantó en Japón y recibió múltiples muestras de cariño

La cantante de música infantil realizó dos presentaciones en el pabellón de Chile en la Expo Osaka.

Alejandro Basulto

El paso de Christell por la Expo Osaka 2025 se transformó en un verdadero reencuentro con el cariño de sus seguidores en Japón. La artista nacional se presentó en representación de las Industrias Creativas de ProChile, donde interpretó sus canciones ante un público que respondió con entusiasmo.

La cantante relató que fueron jornadas especiales, ya que volvió a experimentar algo que no vivía desde hace años. “Hace mucho que no escribía mi nombre y mi firma”, comentó emocionada, tras firmar numerosos autógrafos y posar para múltiples fotografías con quienes asistieron a su show.

En el escenario, uno de los momentos más esperados fue la interpretación de Dubidubidu, tema que continúa en el top de lo más escuchado en territorio japonés desde 2023.

“Fue genial, la verdad. Lo pasé increíble. Si bien es un show más cortito del que normalmente hago, y está preparado especialmente para acá, de igual forma, fue muy increíble”, expresó a LUN.

Le regalaron origamis y bailaron sus canciones

La artista, que viajó junto a su esposo Claudio, quien además es parte de su equipo de representación, destacó: “Uno de los países donde más sonó (Dubidubidu) fue acá en Japón y bueno, donde sigue sonando, y es superespecial. Fue genial, la gente se la sabía, entraban en la dinámica de la canción”.

Además de corear sus temas, los asistentes sorprendieron con gestos de afecto: “Hubo gente que se paró a bailar, había personas que también se acercaban más. La verdad es que fue genial, el público fue superreceptivo, a pesar de que quizás otras canciones que canté estaban en español y no las entendían. Sin embargo, fue muy lindo, muy tierno”.

Me regalaron muchos origamis y me pidieron hartas fotos”, añadió Christell, quien estuvo acompañada en el escenario por Chirichan y Lulú, corpóreos que dieron un toque lúdico a la presentación.

