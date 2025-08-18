;

“Tiene muchísimas sociedades...”: la reacción de Coté López ante millonaria deuda de Luis Jiménez

El exfutbolista del Inter de Milán enfrenta una difícil situación a raíz de una empresa que tiempo atrás fundó junto a su exesposa.

Alejandro Basulto

“Tiene muchísimas sociedades...”: la reacción de Coté López ante millonaria deuda de Luis Jiménez

Una deuda que superaría los $1.200 millones mantiene en la mira a la empresa López Jiménez Ltda., creada por Coté López junto a su exesposo y actual participante de Mundos Opuestos 3, Luis Jiménez.

La compañía, dedicada a la importación y comercialización, quedó bajo el control del exfutbolista y su hermano Jorge después de la separación definitiva de la pareja en 2024, momento en que la empresaria le cedió su participación.

En el programa de farándula de Mega, Only Fama, informaron el pasado viernes que la firma se encuentra en serios problemas económicos, solicitando créditos para enfrentar los compromisos financieros.

A la situación se suma una demanda de liquidación forzada y deudas relacionadas con cotizaciones impagas que alcanzarían los $30 millones.

El abogado Juan Pablo López precisó que actualmente los únicos socios de la sociedad son el exmediocampista del Inter de Milán y su hermano Jorge Jiménez, cada uno con el 50% de participación.

La versión de Cote López

En conversación con Glamorama, la modelo y empresaria compartió su visión sobre la compleja situación: “Me lo acaban de preguntar, pero no sé, no me complica mucho. Luis tiene muchísimas sociedades, entonces una que haya dejado quebrar…”.

Finalmente agregó: “Fue justamente la que teníamos en conjunto, la cual, una vez separados, separamos la sociedad. Entonces me parece que va más por ahí el tema”.

