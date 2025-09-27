“Puedo morir en paz”: Daniel Fuenzalida comparte importante noticia personal y emociona a las redes sociales

Daniel Fuenzalida está radiante. Esta semana celebró un nuevo hito educativo de su hija Ignacia.

La joven, de 23 años, se tituló de la carrera de enfermería en la Universidad de Los Andes. De hecho, obtuvo distinción máxima.

“Es el fin de una etapa de papá que también se cumple, porque uno en la vida va cerrando ciclos con los hijos”, explicó el conductor de TVN en un diálogo con LUN.

“Me puedo morir tranquilo. Le dejamos, junto a su mamá, educación, valores y ahora una carrera. La pega está hecha”, señaló en referencia a su única descendiente, fruto de su relación con Francisca Toro.

Según contó, tras la ceremonia vivida el día jueves fueron a comer. “Más adelante haremos una celebración un poquito más grande, pero en el tono de ella, desde lo sencillo y austero”, precisó.

Cuando Ignacia entró a estudiar vivió sus primeros dos años formativos en pandemia. “No tuvo fiesta mechona, nada de eso”, recordó Fuenzalida.

“Ahora se le viene todo el campo laboral. Ya está haciendo algunas cositas que tienen que ver con su profesión y, obviamente, yo la he aconsejado en lo laboral, pero no me manejo en el área de la salud. Pero siempre voy a estar para apoyarla”, añadió.

Cuando compartió la noticia en sus redes sociales se llenó de comentarios positivos y felicitaciones.

“Que linda, un gran orgullo para ustedes”, “Muchas felicidades por el logro de tú hija bella”, “Preciosa e Inteligente! Felicitaciones!”, fueron algunas de las reacciones de seguidores.