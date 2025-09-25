;

Terremoto en “Zona de Estrellas”: rostro deja el programa de farándula para arribar a Canal 13

El espacio de Zona Latina perdió a uno de sus principales integrantes, quien de esta forma emigrará a la televisión abierta.

Un movimiento importante dentro de la televisión chilena se concretará en los próximos días. Manu González, periodista español experto en farándula, dejará su participación en Zona de estrellas para sumarse oficialmente a Hay que decirlo, de Canal 13 conducido por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez.

Fuentes ligadas al canal confirmaron a El Filtrador que el comunicador ya firmó su incorporación y que su estreno está previsto para el lunes 29 de septiembre. Esto marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, luego de compartir pantalla en Zona Latina con Hugo Valencia, Paula Escobar, Adriana Barrientos y Mario Velasco.

La llegada del comunicador al franjeado coincide con recientes salidas en el panel de Hay que decirlo. Primero fue Felipe Vidal, quien decidió dedicarse a la política como candidato a diputado, y posteriormente Luis Mateucci, que se prepara para ingresar a El Internado de Mega.

Cabe recordar que durante el año pasado ya se había especulado sobre un posible arribo del periodista español a Canal 13, luego de la salida de Cecilia Gutiérrez del programa. Sin embargo, aquella vez los rumores no se materializaron.

A raíz de esta situación, lo más probable es que la despedida de Manu González, de Zona de Estrellas, se lleve a cabo este viernes 26 de septiembre, dejando así el espacio en el que se ha convertido en una de sus principales voces desde que debutó en el panel en el año 2021.

