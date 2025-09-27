“Mejor me pongo...”: Periodista de TVN aclaró polémica tras lanzar atrevida confesión sexual al aire

Esta semana el periodista Danny Linares lanzó una curiosa “confesión sexual” al aire.

Durante Previa 24 Horas, programa informativo de la señal pública, el profesional se desató y descolocó a su compañera Pamela Araya.

“Yo soy más de consolas... consolador”, admitió mientras se hablaba sobre el consumo de videojuegos en Chile.

La coqueta frase no pasó desapercibida entre los televidentes madrugadores y el clip se viralizó en redes sociales.

“¡¿Cómo?!", respondió su compañera de labores. ”Un consolador", afirmó Linares, desatando las risas. La música de Tetris de fondo amenizó el ambiente.

¿Cómo se llama la persona fanática de jugar videojuegos en consolas?



(Vídeo tomado "prestado" de Reddit) pic.twitter.com/Oce8eIavoR — Ojo a la Tele (@OjoalaTele) September 26, 2025

Pero, el asunto no quedó ahí y el reportero aclaró la situación en sus historias de Instagram.

El periodista subió una fotografía con el texto “Mejor me pongo a jugar (...) era computador” .

¿En su cara? Una sonrisa digna de un gamer. ¿En sus manos? Una consola Nintendo Switch con The Legend of Zelda.