;

“Mejor me pongo...”: Periodista de TVN aclaró polémica tras lanzar atrevida confesión sexual al aire

“Yo soy más de consolas...consolador”, señaló el reportero, quien descolocó a su compañera de labores.

Javier Méndez

“Mejor me pongo...”: Periodista de TVN aclaró polémica tras lanzar atrevida confesión sexual al aire

Esta semana el periodista Danny Linares lanzó una curiosa “confesión sexual” al aire.

Durante Previa 24 Horas, programa informativo de la señal pública, el profesional se desató y descolocó a su compañera Pamela Araya.

“Yo soy más de consolas... consolador”, admitió mientras se hablaba sobre el consumo de videojuegos en Chile.

La coqueta frase no pasó desapercibida entre los televidentes madrugadores y el clip se viralizó en redes sociales.

“¡¿Cómo?!", respondió su compañera de labores. ”Un consolador", afirmó Linares, desatando las risas. La música de Tetris de fondo amenizó el ambiente.

Pero, el asunto no quedó ahí y el reportero aclaró la situación en sus historias de Instagram.

El periodista subió una fotografía con el texto “Mejor me pongo a jugar (...) era computador”.

¿En su cara? Una sonrisa digna de un gamer. ¿En sus manos? Una consola Nintendo Switch con The Legend of Zelda.

ADN

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad