Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de septiembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla un juego del Campeonato Nacional 2025.

Carlos Madariaga

Hoy, domingo 28 de septiembre, el fútbol chileno reanuda parcialmente su actividad, con una agenda que contempla un partido.

En plenas jornadas de arranque del Mundial Sub 20, se desarrollará este encuentro, que es un pendiente por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 28 de septiembre tendrá su único encuentro a las 15:00 horas, en el estadio La Portada, donde Deportes La Serena recibirá a la Universidad de Chile.

Mathías Riquelme será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

