EN VIVO. Marcos Bolados pone en ventaja a Colo Colo sobre Iquique por el duelo pendiente del Campeonato Nacional

Con numerosas bajas, el ‘popular’ se pondrá al día ante los ‘dragones celestes’ que necesitan con urgencia los tres puntos.

Gonzalo Miranda

Colo Colo y Deportes Iquique se ven las caras en Macul

Mientras el fútbol chileno está pausado por la disputa del Mundial Sub 20, Colo Colo se pondrá al día en el Campeonato Nacional recibiendo este viernes a Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

Fernando Ortiz, entrenador del ‘cacique’, buscará su primer triunfo al mando de Colo Colo, considerando que debutó perdiendo en la final de la Supercopa 2025 ante la Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura U-SEK.

El ‘popular’ necesita con urgencia los tres puntos para seguir ilusionado con puestos de clasificación a torneos internacionales 2026. Con 31 puntos, está a siete de su más cercano rival, Cobresal (38 pts).

El problema para Colo Colo es que, al frente, tendrá a un Deportes Iquique que tiene urgencias más graves aún. Los ‘dragones celestes’ son colistas y serios candidatos a perder la categoría. Con 14 unidades, el cuadro nortino se ilusiona con darle caza a Unión Española en el penúltimo puesto del torneo.

Colo Colo vs. Deportes Iquique, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 26 de septiembre

  • EN VIVOColo Colo 1-0 Deportes Iquique Estadio Monumental

Goles: 1-0; 38′ Marcos Bolados (CC)

