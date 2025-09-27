La Selección Chilena de Rugby hace historia. Este sábado, en un repleto Estadio Sausalito de Viña del Mar, los dirigidos de Pablo Lemoine se metieron, por segunda vez consecutiva, en un Mundial de la categoría tras vencer a Samoa.

‘Los Cóndores’, envalentonados por un eufórico público que llegó a la Ciudad Jardin, no permitieron las sorpresas de los oceánicos y con un imponente 31-12, se transformaron en selección mundialista.

El partido comenzó muy cambiante en las posesiones de ambos elencos, pero con el quince nacional sacando ventaja gracias a la precisión de Santiago Videla en los penales, dándole ya un 6-0 en el marcador.

Los Cóndores aprovecharon el jugador de más por amarilla a Papali’i y con un mejor apoyo ofensivo, ampliaron la diferencia con tries de Benjamín Videla e Iñaki Ayarza para el 18-0 parcial.

Sin embargo, Samoa no dio su brazo a torcer, en un juego que mantuvo su tónica entre posesiones cambiantes, pero que le permitió a los oceánicos sembrar la duda en Viña del Mar al quedar 18-12 abajo a 20 minutos del final.

Pese a ello, el elenco chileno no perdió el foco, siguió yendo al choque con éxito y otros dos penales exitosos de Benjamin Videla le permitieron volver a distanciarse en el marcador por 24-12.

Samoa insistió y presionó con tal de repetir el desenlace de la ida, pero a dos minutos del final, Nicolás Saab concretó un fantástico try que, sumado a la conversión de Santiago Videla, le permitió a los Cóndores abrochar el 31-12 con que se selló el paso a la cita planetaria de Australia 2027.

Cabe recordar que en el duelo de ida Chile y Samoa empataron 32-32 en Estados Unidos, dejando la llave completamente abierta y que el elenco nacional supo resolver en Viña del Mar

De esta manera, Chile se mete por segunda vez en su historia en una Copa del Mundo de Rugby, sumándose a Uruguay y Argentina como representantes sudamericanos.